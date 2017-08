Euro- League- Auslosung live: Austria gegen Milan!

Die Austria wird dabei aus Topf zwei gezogen. Mit den Veilchen in Topf zwei: Klubs wie Steaua Bukarest, Real Sociedad, Everton oder Olympique Marseille. Auf diese Klubs kann die Austria naturgemäß nicht treffen. Dafür aber auf richtige Kapazunder. In Topf eins wimmelte es nämlich nur so vor namhaften Teams. Mögliche Austria- Gegner aus Topf eins - in dem sich übrigens auch Meister Salzburg wiederfindet - sind demnach: Arsenal, Lazio, Zenit St. Petersburg, Milan, Olympique Lyon, Viktoria Pilsen, Dynamo Kiew, Villarreal, FC Kopenhagen, Athletic Bilbao und Sporting Braga.

13:29 Uhr: Der portugiesische Klub Vitoria SC kommt in die Salzburg- Gruppe I.

13:27 Uhr: Salzburgs Champions- League- Quali- Bezwinger Rijeka mit Alexander Gorgon trifft auf die Wiener Austria.

13:25 Uhr: Jetzt werden die Teams aus Topf 3 den jeweiligen Gruppen zugelost.

13:22 Uhr: Red Bull Salzburg bekommt es mit Olympique Marseille zu tun - das wird alles andere als leicht!

13:21 Uhr: Die Austria kommt in die Gruppe D mit Milan - was für ein Kracher!

13:20 Uhr: Jetzt wird es spannend für die Wiener Austria, die Teams aus Topf zwei werden gelost.

13:19 Uhr: Jetzt sind alle Teams aus Topf eins in die insgesamt 12 Gruppen gelost worden.

13:17 Uhr: Red Bull Salzburg startet in Gruppe I.

13:14 Uhr: Das erste Los! Villarreal kommt in Gruppe A.

13:09 Uhr: Giorgio Marchetti von der UEFA erklärt das Prozedere der Auslosung.

13:07 Uhr: Eric Abidal, der frühere Barca- Verteidiger, ist Botschafter des Finalortes Lyon und wird ebenfalls als Losfee fungieren.

13:05 Uhr: Ex- Stürmerstar Henrik Larsson betritt die Bühne, der Schwede agiert als Losfee.

13:02 Uhr: Zu Beginn werden die besten Momente der vergangenen Europa- League- Saison eingespielt.

13:00 Uhr: Es geht los!

Es geht los! 12:58 Uhr: Der Finalist der vergangenen Saison, Ajax Amsterdam, ist übrigens nicht bei der Auslosung dabei. Der neue Klub von Maximilian Wöber scheiterte im Play- off am Donnerstag an Rosenborg Trondheim. Titelverteidiger Manchester United hat sich mit dem Sieg das Ticket für die Champions League gesichert und ist deshalb natürlich nicht mehr in der Europa League im Einsatz.

12:52 Uhr: Für die Wiener Austria könnte es ein Wiedersehen mit Ex- Trainer Peter Stöger geben. Dessen Klub 1. FC Köln befindet sich in Topf drei.

Für die Wiener Austria könnte es ein Wiedersehen mit Trainer Peter Stöger geben. Dessen Klub 1. FC Köln befindet sich in Topf drei. 12:47 Uhr: Der Countdown läuft! In wenigen Minuten beginnt in Monaco die Auslosung für die Europa- League- Gruppenphase. Red Bull Salzburg und die Wiener Austria blicken gespannt ins Grimaldi Forum.