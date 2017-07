ESP: Sportgericht eröffnet Verfahren gegen Villar!

D as passiert heute in der weiten Sportwelt abseits unserer Top- Storys, hier das Wichtigste vom Tag im Überblick:

17:59 Uhr: +FUSSBALL+

Ein Spiel Sperre für Rapid- Stürmer Joelinton! Stürmer Joelinton steht Rapid am Samstag im Meisterschaftsduell in St. Pölten nicht zur Verfügung. Für die Tätlichkeit des Brasilianers beim Saisonauftakt gegen Mattersburg (2:2) am vergangenen Wochenende sprach der Strafsenat der Bundesliga am Montag eine Sperre von zwei Partien, davon eine auf sechs Monate bedingt, aus.

17:46 Uhr: +FUSSBALL+

Spanisches Sportgericht eröffnet Verfahren gegen Villar! Das höchste spanische Sportgericht (TAD) hat ein Disziplinarverfahren gegen den wegen Korruptionsvorwürfen festgenommenen Chef des Fußballverbandes RFEF, Angel Maria Villar Llona, eröffnet. In der Folge wird am Dienstag der Oberste Nationale Sportrat über eine Suspendierung des 67- Jährigen entscheiden. Das sagte am Montag TAD- Präsident Enrique Arnaldo.

Angel Maria Villar Llona Foto: AFP

Villar Llona, der auch FIFA- und UEFA- Vizepräsident ist, war am vergangenen Dienstag zusammen mit seinem Sohn Gorka und mehreren weiteren Top- Funktionären festgenommen worden. Gegen ihn wird unter anderem wegen Korruption, Fälschung und Unterschlagung ermittelt. Nach einer Entscheidung des zuständigen Ermittlungsrichters muss der Fußball- Boss, der dem spanischen Verband seit fast 30 Jahren vorstand, zunächst in Haft bleiben. Erst im Mai war er für eine weitere Amtszeit wiedergewählt worden.

14:35 Uhr: +TENNIS+

Haider- Maurer in Hamburg in erster Runde ausgeschieden! Andreas Haider- Maurer ist wie erwartet auch in seinem zweiten großen Turnier nach seiner 19- monatigen Verletzungs- Auszeit gleich zum Auftakt ausgeschieden. Der 30- jährige Niederösterreicher, der zuletzt in Wimbledon sein Comeback gegeben hatte, musste sich beim ATP- 500- Turnier in Hamburg dem argentinischen Sandplatz- Spezialisten Diego Schwartzman nach 75 Minuten mit 2:6 und 3:6 beugen.

12:09 Uhr: +SCHWIMMEN+

Auböck verzichtet auf "Swim- off"! Felix Auböck hat auf eine mögliche WM- Semifinal- Teilnahme bei der WM in Budapest verzichtet. Der Niederösterreicher belegte am Montagvormittag im Vorlauf über 200 m Kraul in 1:47,40 Minuten Platz 16, zeitgleich mit dem Ägypter Marwan Elkamash. Doch Auböck, am Vortag WM- Fünfter über 400 m Kraul, verzichtete nach Rücksprache mit seinen Betreuern im Hinblick auf das weitere WM- Programm aufs Swim- off.

11:51 Uhr: +FORMEL 1+

Robert Kubica testet für Renault! Am Montagmorgen teilte Renault mit, dass der frühere BMW- Formel 1- Pilot an den Testfahrten nach dem Grand Prix von Budapest teilnehmen wird. Der aktuelle Pilot Jolyon Palmer (26) ist für den Mittwoch nach dem Rennen damit raus. Kubica war vor sieben Jahren zuletzt Formel 1 gefahren. Im Februar 2011 war er bei einem Ralley- Rennen verunglückt. Seitdem ist die Bewegungsfähigkeit seiner rechten Hand stark eingeschränkt. Eine Garantie für ein Formel 1- Comeback gibt es nicht. Renault- Teamchef Cyril Abiteboul sagte, dass nach dem Test analysiert werde, unter welchen Voraussetzungen eine Rückkehr in die Formel 1 Sinn ergeben würde. Ist Kubica in Budapest allerdings ebenso schnell, wie bei seinen vorherigen Testfahrten dieses Jahr in Valencia, dürfte es mit dem Comeback schon deutlich schneller gehen. Schafft Kubica alle erforderlichen Hürden für ein Formel- 1-Comeback (u.a. das Aussteigen aus dem Auto binnen fünf Sekunden), ersetzt er schon in Spa (27. August) den erfolglosen Jolyon Palmer.

Foto: GEPA

11:20 Uhr: +SCHWIMMEN+

Auböck muss bei WM über 200 m Kraul ins "Swim- off"

Felix Auböck ist am Montagvormittag bei der WM in Budapest 1:47,40 Minuten über 200 m Kraul geschwommen. Damit kam der Niederösterreicher im Vorlauf auf den 16. Platz. Da aber auch der Ägypter Marwan Elkamash exakt diese Zeit erreicht hatte, musste Auböck ins "Swim- off" um den letzten Semifinal- Platz. Caroline Pilhatsch landete indes über 100 m Rücken in 1:02,10 Minuten auf dem 29. Endrang.

Foto: GEPA

08:53 Uhr: +FUSSBALL+

Manchester United schlägt Real Madrid im Elfmeterschießen

Champions- League- Sieger Real Madrid hat sein erstes Testspiel beim International Champions Cup mit 2:3 nach Elfmeterschießen gegen Manchester United verloren. Nach 90 Minuten hatte es durch Tore von Jesse Lingard und Carlos Casemiro 1:1 gestanden. Für die Engländer war es nach den Erfolgen gegen Los Angeles Galaxy (5:2), Real Salt Lake (2:1) und Manchester City (2:0) bereits der vierte Sieg im vierten Spiel.

Foto: GETTY IMAGES NORTH AMERICA

07:35 Uhr: +FUSSBALL+

Jamaika schafft den Einzug ins Gold- Cup- Finale

Jamaikas Nationalmannschaft hat beim Gold- Cup- Turnier in den USA das Finale erreicht. Mit 1:0 (0:0) besiegte die Mannschaft von der Karibikinsel am Sonntag (Ortszeit) im Halbfinale Titelverteidiger Mexiko. Nach einer torlosen ersten Halbzeit erzielte Kemar Lawrence in der 88. Spielminute per Freistoß den entscheidenden Treffer. Im Finale am Mittwoch trifft Jamaika auf Gastgeber USA. Die US- Boys hatten sich am Samstag im ersten Halbfinalspiel mit 2:0 gegen Costa Rica durchgesetzt. Für Jamaika ist es der zweite Gold- Cup- Finaleinzug in Folge. Das Endspiel vor zwei Jahren verlor das Team mit 1:3 gegen Mexiko. Das diesjährige Finale des Kontinentalwettbewerbes der FIFA- Konföderation CONCACAF findet im Levi's Stadium in Santa Clara im US- Bundesstaat Kalifornien statt.

Foto: AFP

18:48 Uhr: +SPRINGREITEN+

Tirolerin Glötzer- Thaler holt Meistertitel

Die Tirolerin Catrin Glötzer- Thaler hat sich am Sonntag erstmals den Staatsmeistertitel im Springreiten gesichert. Nach dem einzigen fehlerfreien Ritt mit Hocus Pocus im ersten Teilbewerb am Freitag kam Glötzer- Thaler in der Entscheidung im Magna Racino am Sonntag (2 Umläufe/1,60 m) auf 8 Fehlerpunkte. Sie triumphierte vor ihrem Landsmann Christoph Obernauer und Kleon's Absinth (8,25) sowie Dieter Köfler (Kärnten) und Askaban (8,75). Köfler war im zweiten Teilbewerb am Sonntag vor Obernauer der Beste. Titelverteidigerin Isabel Roman- Karajan schied am Sonntag aus.

16:04 Uhr: +FUSSBALL+

Wolfsbergs Topcagic erlitt Gehirnerschütterung

Der Wolfsberger AC hat am Sonntag Entwarnung gegeben, was den Zustand von Mihret Topcagic betrifft. Der Stürmer habe außer einer Gehirnerschütterung im Spiel gegen Red Bull Salzburg keine weitere Verletzung erlitten, gab der Fußball- Bundesligist via Twitter bekannt. "Die Ärzte haben gesagt, es ist nichts Schlimmeres passiert", wurde Topcagic zitiert. Davor waren Knochenbrüche befürchtet worden.

15:39 Uhr: +FUSSBALL+

Auer fiel in DTM- Wertung auf Rang drei zurück

Mercedes- Pilot Maro Engel hat das Rennen des Deutschen Tourenwagen Masters (DTM) am Sonntag in Moskau gewonnen. Der Deutsche setzte sich vor dem Schweden Mattias Ekström durch, der wieder die Gesamtführung übernahm. Lucas Auer belegte den neunten Platz und fiel auf den dritten Gesamtrang hinter Ekström und den Deutschen Rene Rast zurück, der in einem turbulenten Rennen Vierter wurde. "Das war heute Hardcore, aber es hat Spaß gemacht", sagte der zweifache DTM- Champion Ekström im kurzen ARD- Interview. Nach 18 von zehn Rennen gibt es eine Audi- Doppelführung, Ekström liegt gerade einmal einen Punkt vor dem DTM- Neuling Rast. Auer, der mit einem Überholmanöver gegen zwei Konkurrenten sein Talent bewies, hat als Dritter 16 Zähler Rückstand.

14:24 Uhr: +FUSSBALL+

Fußballer des Jahres in Deutschland: Lahm zum Abschied ausgezeichnet

Philipp Lahm ist kurz nach seinem Karriereende erstmals zum Fußballer des Jahres in Deutschland gewählt worden. Der langjährige Kapitän der Nationalmannschaft und des FC Bayern setzte sich bei der vom "Kicker" unter Sportjournalisten durchgeführten Wahl mit 242 Stimmen vor Toni Kroos (192 Stimmen) von Real Madrid durch. Lahm tritt damit die Nachfolge seines bisherigen Münchner Teamkollegen Jérôme Boateng an, der im Vorjahr gewann. "Es ist eine große Auszeichnung, ich habe mich wirklich sehr darüber gefreut. Ich denke, dass die deutschen Sportjournalisten bei dieser Wahl wohl meine ganze Karriere gesehen haben", sagte Lahm zum "Kicker". Fußballerin des Jahres ist Nationalspielerin Dzsenifer Marozsan, Trainer des Jahres Julian Nagelsmann von 1899 Hoffenheim, wie das Fachmagazin am Sonntag berichtete.

Foto: GEPA

14:01 Uhr: +GOLF

Wiesberger nach 73er- Schlussrunde bei British Open weit zurück

Golf- Profi Bernd Wiesberger wird die 146. British Open in Southport im letzten Viertel des Cut- Feldes beenden. Der Burgenländer scorte am Schlusstag auf dem Par- 70- Kurs mit vier Bogeys und einem Birdie eine 73 und kam gesamt auf 288 Schläge. Die vierte und letzte Runde ist noch im Gange, es führt nach drei der US- Amerikaner Jordan Spieth.

Foto: AP

12:21 Uhr: +TENNIS+

Deutschlands Jungstar Alexander Zverev kommt nach Wien

Die Veranstalter des ATP- 500- Turniers in Wien, den "Erste Bank Open", freuen sich auf das Antreten von Deutschlands Jungstar Alexander Zverev. Der Rom- Sieger und in diesem Jahr bereits dreifache Turniersieger stand bereits erstmals in den Top Ten und ist aktuell Elfter. "Alle Experten sind überzeugt davon, dass Alexander Zverev ebenso wie Dominic Thiem das zukünftige Geschehen auf der ATP World Tour prägen wird. Er hat in seiner jungen Karriere bereits großartige Erfolge gefeiert und begeistert die Fans mit seiner spektakulären Spielweise", freute sich Turnierboss Herwig Straka über die Verpflichtung des 20- jährigen Hamburgers.

Foto: GEPA

11:49 Uhr: +FUSSBALL+

Real- Verteidiger Danilo wechselt zu Manchester City

Danilo Luiz da Silva hat einen Fünf- Jahres- Vertrag beim Premier- League- Klub Manchester City unterschrieben. Der 26- jährige Verteidiger spielte zuletzt beim spanischen Rekordmeister Real Madrid. "Ich bin sehr, sehr glücklich, mich Manchester City anzuschließen", sagte der Brasilianer einer Mitteilung zufolge. "Ich wollte schon immer für Pep Guardiola spielen. Sobald ich hörte, dass er interessiert ist, wusste ich, dass ich ein City- Spieler werden will." Die Ablösesumme soll britischen Medienberichten zufolge umgerechnet knapp 30 Millionen Euro (26,5 Millionen Britische Pfund) betragen. Noch warte Danilo auf seine Arbeitserlaubnis für Großbritannien, teilte Manchester City mit.

10:43 Uhr: +SCHWIMMEN+

Felix Auböck mit Rekord ins WM- Finale

Felix Auböck hat am Sonntag bei den Schwimm- Weltmeisterschaften in Budapest seinen Vorlauf über 400 m Kraul in 3:44,19 Minuten gewonnen und damit den von ihm bei Rio- Olympia aufgestellten österreichischen Rekord von 3:46,88 deutlich verbessert. Der 20- Jährige stellte damit die beste Zeit aller acht Finalisten auf, es folgte 0,36 Sekunden dahinter der Chinese Sun Yang. Der Endlauf geht in der Finalsession ab 17.30 Uhr in Szene.

10:36 Uhr: +DRESSURREITEN+

Weinbauer Vierte in Grand- Prix- Kür in Aachen

Dressurreiterin Belinda Weinbauer hat am Samstag in der Grand- Prix- Kür des CDI4 in Aachen den vierten Platz belegt. Österreichs Staatsmeisterin kam auf Söhnlein Brilliant auf 74,975 Punkte. Der Sieg ging an die Spaniern Beatriz Ferrer- Salat auf Delgado (78,275) vor der Portugiesin Maria Caetano auf Coroado (75,275) und dem Deutschen Jan- Dirk Gießelmann auf Real Dancer FRH (75,125).

10:19 Uhr: +FUSSBALL+

Gold- Cup: USA erster Finalist

Semifinale in Arlington:

Costa Rica - USA 0:2 (0:0)

Jozy Altidore (72.), Clint Dempsey (82.)

HIER geht's zum Spielbericht!

2. Halbfinale in Pasadena (in der Nacht auf Montag):

Mexiko - Jamaika

Finale am Donnerstag in Santa Clara

07:40 Uhr: +FUSSBALL+

Salzburgs CL- Quali- Gegner Rijeka gewinnt auch 2. Ligaspiel

HNK Rijeka, am Mittwoch (18.45 Uhr) Gegner von Red Bull Salzburg im Hinspiel der dritten Quali- Runde zur Champions League, hat auch das zweite Spiel der kroatischen Meisterschaft gewonnen. Am Samstag feierte der Titelverteidiger um Ex- Austrianer Alexander Gorgon einen 4:1- Heimerfolg über Rudes und hält so wie Leader Dinamo Zagreb bei sechs Punkten. Gorgon spielte durch.

07:32 Uhr: TENNIS+

Andy Roddick und Kim Clijsters in "Hall of Fame" aufgenommen

Der US- Amerikaner Andy Roddick und die Belgierin Kim Clijsters sind am Samstag in Newport im US- Bundesstaat Rhode Island in die Tennis- Hall of Fame aufgenommen worden. Der 34- jährige Roddick war u.a. US- Open- Sieger 2003, Gewinner von 32 ATP- Titeln und 13 Wochen lang Nummer eins der ATP. Clijsters (41 Titel) ist u.a. vierfache Major- Siegerin und war 20 Wochen weltbeste Spielerin.

Kim Clijsters und Andy Roddick Foto: AP

07:30 Uhr: +RALLYE+

Staatsmeister Neubauer gewinnt Rallye Weiz vor Baumschlager

Staatsmeister Hermann Neubauer hat am Samstag den fünften von sieben Läufen der Rallye- Staatsmeisterschaft gewonnen. Der Titelverteidiger aus Salzburg setzte sich bei der Rallye Weiz in seinem Ford Fiesta nach 14 Sonderprüfungen mit mehr als zwei Minuten Vorsprung vor Raimund Baumschlager (VW Polo) durch.