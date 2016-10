Erstrunden- Kracher in Peking: Thiem gegen Zverev

Thiem und Zverev, die auch befreundet sind, sind einander in diesem Jahr schon drei Mal gegenübergestanden - und alle bisherigen Duelle gingen an den Niederösterreicher. Im Semifinale von München setzte sich Thiem mit 4:6,6:2,6:3 durch, im Finale von Nizza mit 6:4,3:6,6:0 und in der dritten Runde der French Open mit 6:7(4),6:3,6:3,6:3.

Foto: GEPA

Bei den mit 4,164 Mio. Dollar dotierten China Open kommt es allerdings erstmals auf Hartplatz zum Hit der beiden Jungstars. Der Sieger der Begegnung trifft entweder auf den US- Amerikaner Jack Sock oder Zhang Ze (CHN). Das Feld wird von Wimbledon- und Olympiasieger Andy Murray (GBR) vor Rafael Nadal (ESP) und Milos Raonic (CAN) angeführt. Thiems erster gesetzter Gegner bei programmgemäßem Verlauf wäre übrigens im Viertelfinale David Ferrer (ESP- 5), im Halbfinale könnte Murray warten.

Für Thiem ist es der zweite Auftritt in Peking nach 2015. Im Vorjahr war er gleich in Runde eins an John Isner (USA) gescheitert.