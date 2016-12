Erste Pleite für RB Leipzig, Bayern mit Kantersieg

Hasenhüttl hatte in Ingolstadt seine bisher beste Zeit als Trainer. 228 Tage nach der Ankündigung seines Abschieds kehrte er mit Leipzig und als ungeschlagener Tabellenführer zurück. Doch die "Schanzer", die als Tabellenletzter in die Partie gegangen waren, siegten dank eines Treffers von Roger (12.). Bei Leipzig spielten Stefan Ilsanker und Marcel Sabitzer, der in der 52. Minute eine große Chance vergab, durch.

Foto: AFP

Die überraschende erste Saisonniederlage der Sachsen nutzte der FC Bayern dank seines dritten Siegs in Folge und der besseren Tordifferenz zum Sprung auf Platz eins. Arjen Robben (18.), Robert Lewandowski (22., 58.), Thomas Müller (76.) mit seinem ersten Bundesliga- Treffer nach mehr als sieben Monaten und Douglas Costa (86.) sorgten für Feier- Laune in München. Da Mats Hummerls fehlte und Jerome Boateng offenbar noch nicht ganz fit war, spielte David Alaba in der Innenverteidigung durch.

Wolfsburg im Abstiegskampf

Wolfsburg rutschte dagegen voll in den Abstiegskampf, in dem sowohl Ingolstadt als auch der bisherige Vorletzte Hamburger SV voll punkteten. Der HSV (mit Michael Gregoritsch bis 67.) holte sich mit einem 1:0 gegen Augsburg (Martin Hinteregger spielte durch) den zweiten Sieg in Serie und verließ nach elf Wochen die direkten Abstiegsplätze. Dabei mussten die Hamburger ab der 44. Minute und einer Roten Karte gegen Lewis Holtby mit zehn Spielern auskommen. Neues Schlusslicht ist damit Darmstadt 98 nach einer 0:1- Niederlage in Freiburg.

Der von Peter Stöger trainierte 1. FC Köln lag gegen Borussia Dortmund bis zur 90. Minute in Führung, musste sich aber noch mit einem 1:1 begnügen.

Deutsche Bundesliga, 14. Runde:

Freitag

Eintracht Frankfurt - 1899 Hoffenheim 0:0

Samstag

Bayern München - VfL Wolfsburg 5:0

1. FC Köln - Borussia Dortmund 1:1

SC Freiburg - SV Darmstadt 1:0

Hamburger SV - FC Augsburg 1:0

FC Ingolstadt 04 - RB Leipzig 1:0

Hertha BSC Berlin - Werder Bremen 18.30 Uhr

Sonntag

Borussia Mönchengladbach - FSV Mainz 05 15.30 Uhr

FC Schalke 04 - Bayer 04 Leverkusen 17.30 Uhr