Erste Liga: LASK mit nächstem Schritt zum Aufstieg

Zum Matchwinner für die Linzer avancierte Stürmer Rene Gartler mit zwei Toren (63., 70./Elfer). Dazu traf auch noch Debütant Marko Raguz (91.). Patrik Eler hatte die Innsbrucker, die hinter den Lokalrivalen Wattens auf Rang sechs zurückfielen, per Strafstoß in Führung gebracht (32.). Für den LASK war es der siebente Sieg in Folge, der fünfte in den vergangenen sechs Heimspielen gegen Wacker.

Lustenau lässt Federn

Die Aufstiegshoffnungen von Austria Lustenau in der Ersten Liga schwinden zusehends. Die Vorarlberger kamen am Freitag in der 22. Runde beim Debüt von Interimscoach Daniel Ernemann zu Hause gegen den Kapfenberger SV nicht über ein 0:0 hinaus.

Ernemann hatte das Traineramt in Lustenau erst am Mittwoch vom in die Bundesliga zu Ried abgewanderten Lassaad Chabbi übernommen. Nach einem langfristigen Nachfolger sucht Clubchef Hubert Nagel bereits. "Es gibt viele Möglichkeiten", sagte der Austria- Präsident im Sky- Interview. "Ich präferiere einen mit Austria- Vergangenheit. Aber es gibt auch viele interessante junge Trainer aus dem benachbarten Ausland, und auch aus Österreich."

Den Frühjahrsauftakt hatte Lustenau beim FAC mit 0:1 verloren. In den vergangenen vier Runden gab es damit nur einen Punkt - viel zu wenig für einen Aufstiegsaspiranten. Auch für Kapfenberg war es der erste Punktgewinn nach davor drei Niederlagen. Das hatten die Steirer in einer ausgeglichenen Partie vor allem ihrer über weite Strecken sattelfesten Defensive zu verdanken.

Liefering mit Zittersieg

Auch Liefering tat sich zu Hause schwer. Die Red- Bull- Junioren, bei denen einige angeschlagene Spieler als Vorsichtsmaßnahme vor dem Viertelfinale der UEFA Youth League am Mittwoch gegen Atletico Madrid fehlten, gewannen aber auch das neunte Spiel in Folge gegen ihren Lieblingsgegner FAC. Den einzigen Treffer erzielte Kapitän Luan aus kurzer Distanz (71.).

Die Lieferinger hatten aber mehrmals Glück. Gleich zwei mögliche Elfmeter wurden den Wienern vorenthalten: Erst blockte Luan einen Sahanek- Schuss mit der Hand ab (19.), dann war es Lucas, der einen FAC- Freistoß mit dem Oberarm aus der Gefahrenzone bugsierte (47.). Im Finish erhielten die Gäste doch noch einen Strafstoß zugesprochen, Sahanek scheiterte aber an Goalie Coronel (90.).

Blau- Weiß Linz gewinnt Abstiegsduell in Horn

Dem FAC fehlt nun ein Punkt auf Blau- Weiß Linz, deren zwei sind es auf Horn. Die Tore im direkten Duell der beiden Konkurrenten erzielten Thomas Goiginger mit einem Aufsitzer ins kurze Eck nach einem kurz abgespielten Freistoß (55.) sowie Markus Blutsch nach einem Fehler der Horner im Spielaufbau (76.). Blau- Weiß- Trainer Klaus Schmidt bleibt damit ein Horn- Spezialist. Er hat alle seine bisherigen sechs Duelle mit den Niederösterreichern gewonnen.

Wattens auf der Überholspur

Wattens ließ dem 1:0 im Tiroler Derby gegen Wacker den nächsten Erfolg folgen. Die Wattener sind mittlerweile vier Runden ohne Gegentor. Matchwinner gegen Wr. Neustadt war Benjamin Pranter mit einem Tor und einem Assist. Erst traf der 27- Jährige nach einem kurz abgespielten Freistoß von der Strafraumgrenze (17.), dann fand er den völlig frei stehenden Florian Mader. Der Rückkehrer schoss mit links ein (45.).

Wr. Neustadt kassierte die dritte Niederlage in Folge. Die Niederösterreicher ließen nach der Pause zahlreiche Großchancen auf den Anschlusstreffer ungenutzt. Zu allem Überfluss wurde im Finish auch noch Routinier Andreas Schicker mit Gelb- Rot vom Platz gestellt (82.). Für den Endstand sorgte Milan Jurdik nach einem weiten Abschlag in der Nachspielzeit (92.).

Erste Liga, 22. Runde:

Freitag

SV Horn - Blau- Weiß Linz 0:2 (0:0)

Tore: Goiginger (55.), Blutsch (76.)

WSG Wattens - SC Wr. Neustadt 3:0 (2:0)

Tore: Pranter (17.), Mader (45.), Jurdik (92.)

Gelb- Rot: A. Schicker (Wr. Neustadt/83.)

SC Austria Lustenau - Kapfenberger SV 0:0

FC Liefering - FAC 1:0 (0:0)

Tor: Luan (71.)

Anm.: Sahanek (FAC) vergab Elfmeter (90.)

LASK Linz - Wacker Innsbruck 3:1 (0:1)

Tore: Gartler (63., 70./Elfer), Raguz (91.) bzw. Eler (32./Elfer)

Rote Karte: Schimpelsberger (Innsbruck/69.)

# Team Sp S U N +/- P 1. LASK 22 14 4 4 22 46 2. Liefering 22 11 7 4 13 40 3. A. Lustenau 22 10 7 5 11 37 4. Kapfenberg 22 9 4 9 -1 31 5. Wattens 22 7 8 7 -6 29 6. W. Innsbruck 22 7 7 8 -2 28 7. Wr. Neustadt 22 8 3 11 -12 27 8. Horn 22 6 4 12 -9 22 9. BW Linz 22 4 9 9 -7 21 10. FAC 22 5 5 12 -9 20