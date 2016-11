Erste Bayern- Pleite! Dortmund siegt im Super- Hit

Der FC Bayern muss erstmals seit Ende September 2015 den Thron in der deutschen Bundesliga räumen. Nach der 0:1- Niederlage im Spitzenspiel bei Borussia Dortmund zog der überraschend konstante Aufsteiger RB Leipzig am deutschen Rekordmeister vorbei. Nach dem 3:2- Erfolg der Leipziger einen Tag zuvor in Leverkusen kassierten die Münchner am Samstag die erste Saisonniederlage.