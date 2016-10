Entscheidung über WM- Aufstockung im Jänner

Zuvor hatte sich das Council mit den umstrittenen Vorschlägen Infantinos befasst, die WM ab 2026 mit bis zu 16 Mannschaften mehr zu veranstalten. "Es ist noch viel Arbeit zu verrichten, aber wir hatten eine sehr gute Diskussion", berichtete Infantino. Er habe das Gefühl, dass es in dem FIFA- Gremium eine positive Grundhaltung für eine Aufstockung gäbe. Die Beibehaltung des bisherigen Modus mit 32 Teams ist offenbar vom Tisch, auch wenn Infantino auf eine entsprechende Frage ausweichend antwortete.

Infantino hatte in seinem Präsidentschafts- Wahlkampf eine Erhöhung auf 40 Teams versprochen. In der Vorwoche überraschte er mit der Idee, sogar 48 Mannschaften zuzulassen, von denen 32 in einer Play- off- Runde 16 Endrundenteilnehmer ermitteln, die zu 16 gesetzten Teams stoßen. 2018 und 2022 finden die Turniere weiter mit 32 Teams in Russland und Katar statt.