Entscheidung gefallen: Avdijaj spielt für Kosovo

Donis Avdijaj hat sich also für das kosovarische Nationalteam entschieden. Das bestätigt der Verband am Donnerstag auf seiner Homepage. Der 20- Jährige soll bereits nach Antalya geflogen sein, wo das Team am Samstag auf die Türkei trifft. Einige Formalitäten sind allerdings noch zu klären. Sein Debüt im kosovarischen Dress wird also erst 2017 stattfinden.

Foto: GEPA

Der als Sohn albanischer Eltern wuchs in Osnabrück auf und kam in den Jugendnationalteams des DFB auf insgesamt 17 Einsätze. Zuletzt hatte der Stürmer immer erklärt, dass er gerne für Albanien spielen würde. Jetzt kam die Entscheidung aber anders.

Ein Jahr lang kickte Avdijaj bei Sturm Graz und sorgte in der österreichischen Bundesliga für mächtig Wirbel. Bei Schalke kämpft er seit Oktober verbissen um sein Comeback.