Englisches Nationalteam: Gedenken an Terror- Opfer

Englands Nationalmannschaft will am Sonntag im Wembley- Stadion der Opfer des jüngsten Terroranschlags in London gedenken. Nach dem freundschaftlichen Klassiker gegen Deutschland (0:1) am Mittwochabend verfinsterte sich bei Nationaltrainer Gareth Southgate auf eine Frage nach den Vorfällen wenige Stunden zuvor die Miene.