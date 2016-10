Energydrink soll "Red- Bull- freies" Rapid beflügeln

Ganz ohne Seitenhieb ging es nicht: Als Rapid- Geschäftsführer Christoph Peschek am Freitag den neuen Sponsor vorstellte, meinte er in Richtung Mozartstadt: "In unserem Red- Bull- freien Stadion können die Kollegen aus Salzburg ihr Getränk lange suchen." Den Hütteldorfern soll ab sofort der Energydrink "Dark Dog" Flügel verleihen. (Im Video oben sehen Sie alle Reaktionen zum Sassuolo- Spiel und Stimmen als Einstimmung aufs Derby).