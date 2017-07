EM- Märchen geht weiter, ÖFB- Team im Viertelfinale!

Sarah Zadrazil brachte Österreich nach einem Fehler der isländischen Torfrau in Führung (36.). Kurz vor der Pause legte Nina Burger nach (44.). Für den Endstand sorgte die eingewechselte Stefanie Enzinger (90.). Im Viertelfinale trifft die Mannschaft von ÖFB- Teamchef Dominik Thalhammer am Sonntag als Sieger der Gruppe C auf den noch zu ermittelnden Zweiten der Gruppe D.

Das Ergebnis:

Island - Österreich 0:3 (0:2)

Rotterdam, Sparta Stadion, 4.120, SR Riem Hussein (GER)

Tore: 0:1 (36.) Zadrazil, 0:2 (44.) Burger, 0:3 (90.) Enzinger

Gelbe Karten: A. Kristjansdottir bzw. Zadrazil

Island: G. Gunnarsdottir - G. Viggosdottir, S. Atlatodirr, A. Kristjansdottir - H. Magnusdottir (51. G. Jonsdottir), D. Brynjarsdottir, S. Gunnarsdottir, H. Gisladottir - A. Albertsdottir (83. S. Jessen), H. Thorsteinsdottir (71. B. Thorvaldsdottir), F. Fridriksdottir

Österreich: Zinsberger - Schiechtl, Wenninger, Kirchberger, Aschauer - Zadrazil (72. Schnaderbeck), Puntigam - Feiersinger, Billa (87. Enzinger), Makas (56. Prohaska) - Burger

Endstand bei Island gegen Österreich - 0:3

90. + 3 Minute: Aus! Wahnsinn! Die ÖFB- Mädels siegen mit 3:0 gegen Island mit einer superstarken Leistung. Damit sind die Österreicherinnen Gruppensieger der Gruppe C und treffen am Sonntag auf den Zweiten der Gruppe D.

90. + 1 Minute: Drei Minuten Nachspielzeit. Davon ist eine schon wieder um.

89. Minute: TOOOR! Österreich stellt auf 3:0 durch die gerade eingewechselte Enzinger. Das ist die Entscheidung. Die Österreicherinnen werden Gruppensieger werden!

86. Minute: 3. Wechsel bei Österreich: Stefanie Enzinger kommt für Nicole Billa

85. Minute: Noch fünf Minuten. Die ÖFB- Mädels haben hier alles im Griff. Da dürfte nichts mehr anbrennen.

80. Minute: Die letzten zehn Minuten laufen. Österreich hat sich wieder gesteigert.

78. Minute: Endlich einmal wieder eine gelungene Offensivaktion der Österreicherinnen. Nach einem weiten Einwurf schließt Puntigam ab. Die isländische Torfrau kratzt den Ball von der Linie.

77. Minute: Frankreich hat im Parallelspiel ausgeglichen. Österreich wäre momentan trotzdem Gruppensieger.

72. Minute: 2. Wechsel bei Österreich: Viktoria Schnaderbeck kommt für die zweifache Torschützin Sarah Zadrazil.

69. Minute: Freistoß aus gefährlicher Position für die Isländerinnen nach einem Foul von Prohaska. Von der Mauer abgeblockt.

68. Minute: Die Österreicherinnen nehmen sich gerade eine kleine Auszeit. Die Isländerinnen beweisen Moral und versuchen zurückzukommen.

63. Minute: Zadrazil probiert es einfach einmal. Ihr Schuss kommt aber zu zentral und ist kein Problem für Gunnarsdottir im isländischen Tor.

56. Minute: Wechsel bei Österreich: Nadine Prohaska kommt für Lisa Makas.

54. Minute: Erste Gelbe Karte für Österreich. Sarah Zadrazil sieht sie nach einem Foul im Mittelfeld.

53. Minute: Schöner Spielzug der Österreicherinnen. Feiersinger kommt zum Abschluss aber die isländische Torfrau kann zum Eckball klären.

50. Minute: Schöne Aktion von Laura Feiersinger. Aber eine Isländerin kann gerade noch zum Eckball klären.

46. Minute: Weiter gehts in Rotterdam

45. Minute: Ohne Nachspielzeit geht es in die Kabinen. Unglaublich was hier los ist. Nach einer starken ersten Halbzeit führen die ÖFB- Mädels mit 2:0. Das Tor zum Viertelfinale steht ganz weit offen.

44. Minute: TOOOOR! Unglaublich: 2:0 für Österreich. Nach einem Corner herrscht Verwirrung im isländischen Strafraum. Torschützin Sarah Zadrazil.

38. Minute:Nächste Chance für Österreich durch Nina Burger.

36. Minute: TOOOOR für Österreich! Nach einem haarsträubenden Fehler der isländischen Torfrau staubt Sarah Zadrazil zur Führung ab.

32. Minute: Die ÖFB- Ladies bestimmen das Geschehen. Die Isländerinnen beschränken sich auf hohe Bälle.

26. Minute: Erster gefährlicher Schuss der Isländerinnen in Richtung Zinsberger. Der Schuss von Fridriksdottir geht knapp am Tor vorbei.

25. Minute: Billa mit der zweiten großen Chance. Glück für die Isländerinnen.

24. Minute: Die Österreicherinnen immer wieder mit gefährlichen Weitschüssen.

20. Minute: Im Parallelspiel hat sich etwas getan: Die Schweizerinnen führen gegen Frankreich mit 1:0. Die Französinnen außerdem nur noch zu zehnt.

13.Minute: Beeindruckende Kulisse in Rotterdam. Die isländischen Fans setzen zu ihrem bekannten "Huh"- Ruf an.

09. Minute: Nächster Abschluss der ÖFB- Mädels. Bereits der dritte Schuss auf das Tor. Dieses Mal war es Laura Feiersinger.

03.Minute: Erster Corner für die Österreicherinnen und eine erste große Chance. Burger kommt völlig frei zum Kopfball, trifft aber genau die isländische Torfrau.

02. Minute: Kurze Schockminute für die ÖFB- Damen. Torfrau Zinsberger mit einer kleinen Unsicherheit.

01. Minute: Das Spiel läuft. Die Österreicherinnen zum ersten Mal bei dieser EM in den roten Trikots. Island ganz in blau.

20:43 Uhr: Gleich geht es los. Die ÖFB- Damen starten mit der gleichen Aufstellung wie im ersten Gruppenmatch gegen die Schweizerinnen. Kapitänin Viktoria Schnaderbeck leicht angeschlagen zunächst nur auf der Bank.