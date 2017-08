EL- Quali live: Chaos in Zypern, Austria führt 1:0

Heftige Szenen spielten sich in der ersten Hälfte in Zypern ab. Rund 15 Minuten wurde das Rückspiel der dritten EL- Qualifikationsrunde zwischen AEL Limassol und Austria Wien unterbrochen. In der 26. Minute entschied der kasachische Schiedsrichter Artjom Kuchin auf Elfmeter für die Austria und Rote Karte für den Kapitän der Gastgeber, Marcos Airosa. Die Austria- Mannschaft verließ sogar das Spielfeld. Laut ersten Informationen seien Gegenstände auf die Austria- Spielerbank geflogen.