Eishockey- Teamchef nominiert endgültigen WM- Kader!

Direkt nach dem 6:5- Sieg nach Verlängerung im letzten Vorbereitungsspiel gegen Italien hat Teamchef Roger Bader am Montagabend in Innsbruck über seinen endgültigen Kader für die am Samstag beginnende B- WM in der Ukraine entschieden: Stefan Bacher, Florian Baltram, Mario Huber und Michael Schiechl werden die Reise nach Kiew nicht antreten. Wie der Österreichische Eishockeyverband (ÖEHV) mitteilte, werde am Mittwoch noch Manuel Ganahl zum Team stoßen - sofern die Ärzte Grünes Licht geben.