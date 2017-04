Eishockey- Team gewinnt WM- Test gegen Italien

Österreichs Eishockey- Nationalteam der Männer hat am Sonntag das vorletzte WM- Testspiel gewonnen. Martin Ulmer und Patrick Spannring schossen die ÖEHV- Auswahl in Neumarkt/Südtirol zu einem 2:0 gegen die A- Nation Italien. Am Montag (16 Uhr) folgt in Innsbruck die Generalprobe für die WM der Division 1A (B- WM) von 22. bis 28. April in Kiew.