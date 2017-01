"Eis- Monster" Streif wirft im Training viele ab!

Der US- Amerikaner Steven Nyman hat im ersten Training der alpinen Ski- Herren für die Weltcup- Abfahrt am Samstag auf der Streif in Kitzbühel in 1:57,25 Minuten Bestzeit aufgestellt. Hinter Beat Feuz (SUI/0,37) und Johan Clarey (FRA/0,95) landeten mit Vincent Kriechmayr (0,96), Matthias Mayer (1,01) und Hannes Reichelt (1,08) drei Österreicher. Max Franz war nach 50 der 79 Teilnehmer 14.Das zweite Training ist für Donnerstag angesetzt (11.30 Uhr), die Spezialabfahrt steigt am Samstag. Zuvor folgt am Freitag noch der Super- G.

Sportchef krone.at Maximilian Mahdalik