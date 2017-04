Edin Dzeko schießt AS Roma zu Heimsieg

Dank Edin Dzeko hat AS Roma am Samstag in der italienischen Meisterschaft einen 2:0- Sieg gegen den FC Empoli gefeiert. Der Bosnier traf im Doppelpack (12., 56.) und führt nun mit 23 Treffern die Torschützenliste der Serie A an. Die Römer feierten im 15. Heimspiel in der Liga den 14. Sieg.