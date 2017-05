Dumoulin behält in den Dolomiten die Giro- Führung

Der 26- Jährige erreichte am Donnerstag nach fünf Bergwertungen und 137 Kilometern das Ziel in St. Ulrich im Grödnertal vor seinen größten Rivalen Nauro Quintana (COL) und Vincenzo Nibali (ITA). Dieses Trio hatte rund 1:10 Minuten Rückstand auf Tagessieger Tejay van Garderen (USA).

Van Garderen setzte sich im Sprint vor seinem Fluchtgefährten Mikel Landa (ESP), dem Führenden der Bergwertung, durch. In der Gesamtwertung führt Dumoulin weiter 31 Sekunden vor Quintana und 1:12 Minuten vor Nibali. Die 19. und drittletzte Etappe führt am Freitag von Innichen nahe der österreichischen Grenze zur Bergankunft in Piancavallo.

Das Ergebnis der 18. Etappe (Moena - St. Ulrich/Grödnertal, 137 km):

1. Tejay van Garderen (USA) BMC 3:54:04 Stunden

2. Mikel Landa (ESP) Sky, gleiche Zeit

3. Thibaut Pinot (FRA) FDJ +0:08 Minuten

4. Domenico Pozzovivo (ITA) AG2R, gleiche Zeit

5. Jan Hirt (CZE) CCC +0:11

6. Ilnur Sakarin (RUS) Katjuscha +0:24

7. Bauke Mollema (NED) Trek +0:34

8. Steven Kruijswijk (NED) LottoNL, gleiche Zeit

9. Tom Dumoulin (NED) Sunweb +1:06

10. Nairo Quintana (COL) Movistar

11. Vincenzo Nibali (ITA) Bahrain

12. Adam Yates (GBR) Orica +1:12

Der Stand in der Gesamtwertung:

1. Tom Dumoulin (NED) 80:00:48 Stunden

2. Nairo Quintana (COL) Movistar +0:31 Minuten

3. Vincenzo Nibali (ITA) Bahrain +1:12

4. Thibaut Pinot (FRA) FDJ +1:36

5. Ilnur Sakarin (RUS) Katjuscha +1:58

6. Domenico Pozzovivo (ITA) AG2R +2:07

7. Bauke Mollema (NED) Trek +3:17

8. Steven Kruijswijk (NED) LottoNL +5:48

9. Adam Yates (GBR) Orica +7:06

10. Bob Jungels (LUX) Quick- Step +7:24