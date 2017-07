"Du kannst nicht lesen!" Zoff vor Gigantenkampf

"Er ist 40. Zieh' dich deinem Alter entsprechend an. Was machst Du mit einer Schultasche auf dem Podium? Du kannst nicht einmal lesen", eröffnete der 28- jährige Ire, der im Gegensatz zu seinem leger mit T- Shirt gekleideten Gegner im feinen Zwirn erschien, das Wortgefecht. "Ich soll nicht lesen können? Ich setze Maßstäbe, ich mache Geld", lautete die Replik von Mayweather. "Du schuldest Geld", berichtigte ihn McGregor sofort in Anspielung auf die jüngsten Berichte über den US- Amerikaner.

Foto: AP

So soll Mayweather Steuerschulen in Höhe von 22,2 Millionen Dollar (19,39 Millionen Euro) aus dem Jahr 2015 haben und das Finanzamt um einen Aufschub bis nach dem Kampf gegen McGregor gebeten haben, um diese Summe zu begleichen. Der in 49 Profi- Boxkämpfen ungeschlagene 40- Jährige soll für diesen Fight rund 100 Millionen Dollar (87,34 Millionen Euro) kassieren.