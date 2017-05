DTM: Lucas Auer in zweitem Lausitz- Rennen Zehnter

Der Tiroler Lucas Auer hat am Sonntag im zweiten DTM- Rennen auf dem Lausitzring Rang zehn belegt. Das reichte dem Vortagessieger, um seine Führung in der Gesamtwertung erfolgreich zu verteidigen. Der Vorsprung schrumpfte aber von 34 auf 16 Punkte. Der Tagessieg ging an den Briten Jamie Green vor seinem schwedischen Audi- Kollegen Mattias Ekström. Am Samstag hatte Mercedes einen Doppelsieg gefeiert.