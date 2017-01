Dritter! Hirscher rast auch im Slalom aufs Podest

Kristoffersen feierte am Sonntag nach zweimaliger Laufbestzeit 1,83 Sekunden vor Zagreb- Sieger Mölgg seinen dritten Torlaufsaisonerfolg. Hirscher fehlten bereits 2,19 Sekunden auf den Norweger.

Zweitbester Österreicher war Manuel Feller mit mehr als drei Sekunden Rückstand auf Rang sieben. Marco Schwarz landete an der 13. Stelle.

Im Slalom- Weltcup liegen Kristoffersen und Hirscher nach fünf Rennen mit 360 Punkten nun gleichauf vorne. In der Gesamtwertung baute Hirscher seinen Vorsprung auf den Franzosen Alexis Pinturault (9. im Slalom) auf 299 Punkte aus.

Das Ergebnis:

1. Henrik Kristoffersen (NOR) 1:54,87 Minuten

2. Manfred Mölgg (ITA) +1,83 Sekunden

3. Marcel Hirscher (AUT) +2,19

4. Felix Neureuther (GER) +2,24

5. Alexander Choroschilow (RUS) +2,45

6. Andre Myhrer (SWE) +2,62

7. Manuel Feller (AUT) +3,05

8. Daniel Yule (SUI) +3,16

9. Alexis Pinturault (FRA) +3,48

10. Linus Strasser (GER) +3,86

10. Jonathan Nordbotten (NOR) +3,86

12. David Chodounsky (USA) +3,93

13. Marco Schwarz (AUT) +4,09

14. Naoki Yuasa (JPN) +4,12

15. David Ryding (GBR) +4,16

16. Victor Muffat- Jeandet (FRA) +4,22

17. Patrick Thaler (ITA) +4,23

18. Erik Read (CAN) +4,34

19. Ramon Zenhäusern (SUI) +4,38

20. Stefan Hadalin (SLO) +4,64

21. Jean- Baptiste Grange (FRA) +4,70

22. Marc Gini (SUI) +4,71

23. Michael Ankeny (USA) +4,75

24. Mark Engel (USA) +4,77

25. Istok Rodes (CRO) +4,79

26. Dong- hyun Jung (KOR) +5,06

27. Marc Digruber (AUT) +5,12

28. Giuliano Razzoli (ITA) +5,36

29. Leif Kristian Haugen (NOR) +5,49

30. Robin Buffet (FRA) +5,92

Ausgeschieden im 1. Durchgang: Dominik Raschner (AUT), Michael Matt (AUT), Dominik Stehle (GER), Mattias Hargin (SWE), Sebastian- Foss Solevaag (NOR), Stefano Gross (ITA)

Der Stand im Gesamt- Weltcup:

1. Marcel Hirscher (AUT) 893 Punkte

2. Alexis Pinturault (FRA) 594

3. Henrik Kristoffersen (NOR) 592

4. Kjetil Jansrud (NOR) 491

5. Manfred Mölgg (ITA) 396

6. Felix Neureuther (GER) 385

7. Mathieu Faivre (FRA) 315

8. Aleksander Aamodt Kilde (NOR) 291

9. Andre Myhrer (SWE) 277

10. Aksel Lund Svindal (NOR) 220

11. Max Franz (AUT) 217

12. Victor Muffat- Jeandet (FRA) 211

13. Carlo Janka (SUI) 206

14. Dominik Paris (ITA) 195

15. Michael Matt (AUT) 189

15. Erik Guay (CAN) 189

Weiters:

17. Manuel Feller (AUT) 176

19. Philipp Schörghofer (AUT) 169

23. Hannes Reichelt (AUT) 144

36. Matthias Mayer (AUT) 111

51. Marc Digruber (AUT) 73

51. Vincent Kriechmayr (AUT) 73

67. Roland Leitinger (AUT) 55

69. Marco Schwarz (AUT) 54

70. Romed Baumann (AUT) 49

72. Christoph Nösig (AUT) 44

97. Christian Hirschbühl (AUT) 20

102. Patrick Schweiger (AUT) 18

103. Klaus Kröll (AUT) 17

114. Christian Walder (AUT) 10

124. Otmar Striedinger (AUT) 6

134. Christoph Krenn (AUT) 3

Der Stand im Slalom- Weltcup:

1. Henrik Kristoffersen (NOR) 360 Punkte

2. Marcel Hirscher (AUT) 360

3. Manfred Mölgg (ITA) 326

4. Michael Matt (AUT) 189

5. Felix Neureuther (GER) 180

6. Daniel Yule (SUI) 158

7. Andre Myhrer (SWE) 139

8. Stefano Gross (ITA) 131

9. David Ryding (GBR) 128

10. Alexander Choroschilow (RUS) 114

11. Alexis Pinturault (FRA) 89

12. Naoki Yuasa (JPN) 89

13. Luca Aerni (SUI) 86

14. Manuel Feller (AUT) 81

15. Mattias Hargin (SWE) 81

Weiters:

17. Marc Digruber (AUT) 73

22. Marco Schwarz (AUT) 54

35. Christian Hirschbühl (AUT) 19