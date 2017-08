Dramatisches Derby! Rapid vergeigt 2:0- Führung

Das 322. Wiener Derby war an Dramatik kaum zu überbieten. Rapid hatte dank eines Doppelpacks von Louis Schaub schon wie der sichere Sieger ausgesehen, gab aber das Spiel ab Minute 73. noch aus der Hand.

Die Hütteldorfer starteten druckvoll in die Partie. Gleich in der dritten Minute kam Kuen nach einem Corner von Murg zu einer guten Chance. Filipovic rettete jedoch vor der Torlinie. Die Gäste wurden erstmals in der 21. Minute gefährlich: Martschinko brachte den Ball perfekt in den Strafraum der Hütteldorfer, Strebinger blockte ab, während Grünwald im zweiten Versuch nur Wöber traf, der den Schuss abwehrte. Danach konnten sich die Veilchen steigern, Rapid blieb jedoch spielbestimmend.

Schaub glänzt mit Doppelpack

In der 39. Minute war es dann soweit: Schrammel probierte es mit einem Angriff über die linke Seite. Seine Flanke nütze Schaub, der alleine am Fünfer stand, ideal und netzte unhaltbar per Kopf ein - die verdiente 1:0- Führung für Rapid. Danach blieben die Hütteldorfer weiter am Drücker. Besonders bitter: Schiedsrichter Harkam übersah einen klaren Elfmeter für die Gastgeber. Joelinton wurde im Strafraum von Filipovic umgesäbelt, doch ein Pfiff blieb aus.

Foto: GEPA

Kurz vor der Pause war es Friesenbichler, der den Ball perfekt von Grünwald zugespielt bekam, doch der Stürmer wartete im Abschluss zu lange und Wöber konnte zum Eckball klären.

Nach Seitenwechsel gaben die Gastgeber weiter den Ton an. Ein Schuss von Joelinton (48.) ging nur knapp am Tor vorbei. Und dann war es wieder Schaub (55.), der die Rapid- Fans erneut jubeln ließ. Serbest verlor den Ball und der Rettungsversuch von Austria- Tormann Hadzikic landete beim Rapid- Goalgetter, der problemlos ins leere Tor einschob - 2:0!

Dramatische Schlussphase

Die 3:0- Führung lag in der Luft. Joelinton und Schwab erkämpften sich weitere gute Möglichkeiten. Stattdessen erzielte die Wiener Austria durch Prokop (73.) den Anschlusstreffer. Der Austria- Youngster konnte nach einerm schönen Pass von Auer flach ins lange Eck einschieben. Das Tor gab den Veilchen noch einmal Auftrieb. Wenig später legte Schrammel den Austria- Torschützen im Strafraum um. Damit flog der Rapid- Verteidiger mit Gelb- Rot vom Platz. Holzhauser verwertete den Elfmeter souverän zum 2:2.

Danach überschlugen sich die Ereignisse. Es kam sogar zu einer kurzen Spielunterbrechung, weil eine Fahnenstange aufs Spielfeld flog. In der Nachspielzeit von insgesamt zehn Minuten lagen die Nerven auf beiden Seiten blank. Schaub vergab für Rapid. Friesenbichler vergab den Matchball für die Austria.

Bundesliga, 3. Runde:

SK Rapid Wien - FK Austria Wien 2:2 (1:0)

Wien, Allianz Stadion, 26.000, SR Harkam

Torfolge: 1:0 (39.) Schaub, 2:0 (55.) Schaub, 2:1 (73.) Prokop, 2:2 (85.) Holzhauser (Elfmeter)

Rapid: Strebinger - Pavelic, Sonnleitner, Wöber, Schrammel - Auer, Schwab - Murg (72. Keles), Schaub (84. Thurnwald), Kuen - Joelinton

Austria: Hadzikic - Larsen, Westermann, Filipovic, Martschinko - Serbest (58. Prokop) - Tajouri, Grünwald (79. De Paula), Holzhauser, Pires - Friesenbichler

Rote Karte: Schrammel (84./Torraub)

Gelbe Karten: Schrammel, Auer, Sonnleitner, Kuen bzw. Holzhauser, Filipovic, Larsen

# Team Sp S U N +/- P 1. Salzburg 18 11 4 3 24 37 2. Austria 18 10 2 6 11 32 3. Sturm Graz 18 8 1 9 5 25 4. Altach 18 5 4 9 -12 19 5. Admira 18 5 4 9 -12 19 6. St. Pölten 18 4 4 10 -10 16 7. Rapid 18 3 6 9 -7 15 8. Mattersburg 18 3 4 11 -15 13 9. Wolfsberg 18 3 3 12 -23 12 10. Ried 18 2 2 14 -19 8