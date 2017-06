Drama um Vanessa: Aserbaidschan zahlt weiter nicht

Die Beine waren ihr Kapital. Spektakulär streckte Vanessa Sahinovic sie voll Grazie aus dem Wasser. Bis vor genau zwei Jahren die Reise zu den European Games in Baku vom Traum zum Albtraum wurde. Als ein offizieller Shuttlebus die junge Synchronschwimmerin im Athletendorf am Gehsteig überrollte. Seither ist die 17- Jährige querschnittsgelähmt und an den Rollstuhl gefesselt.