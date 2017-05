Drama um Löwen! 1860 München steigt in 3. Liga ab

Jetzt ist es tatsächlich passiert: Der TSV 1860 München ist nur noch drittklassig! Die Münchner "Löwen" mit dem Steirer Michael Liendl, der durchspielte, verloren am Dienstag das Relegationsrückspiel gegen Jahn Regensburg mit 0:2 (0:2) und steigen erstmals seit 24 Jahren wieder in die Regionalliga ab. Regensburg schaffte nach dem 1:1 in Heimspiel den Aufstieg in die zweite deutsche Bundesliga.