Drama in Mattersburg! Altach siegt in Unterzahl

Die Grazer können aber die Spitzenposition am Sonntag mit einem Sieg bei Rapid wieder zurückerobern. Sollten die Vorarlberger vorne bleiben, wären sie das zum dritten Mal in dieser Saison nach den Runden drei und vier. Der Vorsprung auf Red Bull Salzburg, die Wiener Austria (je 5) und Rapid (13) konnte vorerst weiter ausgebaut werden.

Nach Toren von Nikola Dovedan (23.) bzw. Florian Templ (69.) waren eigentlich die Mattersburger dem Sieg näher. In der letzten Aktion stellte aber Mahop den Spielverlauf zugunsten der nach Gelb- Roter Karte für Nicolas Ngamaleu (45.+1/Unsportlichkeit) in der zweiten Hälfte in Unterzahl agierenden Altacher auf den Kopf. Im neunten Liga- Anlauf gab es für die Gäste zum ersten Mal in Mattersburg einen Sieg, die eigene ungeschlagene Serie konnte auf acht Partien ausgebaut werden. Unter Interimstrainer Werner Grabherr gab es vier Punkte aus zwei Spielen. Nach dem 1:1 gegen Sturm folgte der Premierensieg des 31- Jährigen.

Druck auf Vastic wächst

Bei Mattersburg wird der Druck für Coach Ivica Vastic nach dem Ende einer Miniserie von zwei Partien ohne Niederlage immer größer, auch da der Rückstand auf den Vorletzten SKN St. Pölten (2:1 in Ried) auf schon vier Punkte anwuchs.

Grabherr änderte bei den Altachern wenig, setzt auf Kontinuität. Zum zweiten Mal schickte er genau jene Elf zu Beginn aufs Feld, die auch Ex- Coach Damir Canadi, der als Spion auf der Tribüne saß, bei seiner letzten Partie, dem 5:1 gegen die Wiener Austria, aufgeboten hatte.

Altachs erster guter Konter führte fast zum Erfolg, Andreas Lienhart konnte aber gerade noch beim Abschluss gestört werden, der Ball ging drüber (13.). Mattersburg wurde aus dem Spiel heraus nicht gefährlich, sondern nur nach ruhenden Bällen. Am nächsten kam Templ einem Treffer, der Kopfball des anstelle des verletzten Patrick Bürger aufgebotenen Angreifers ging aber drüber (15.).

Da im Offensivspiel von beiden Seiten in der Folge wenig zu sehen war, war es nicht überraschend, dass der Führungstreffer aus einer Standardsituation fiel. Dovedan ließ mit einem perfekt über die Mauer geschossenen Freistoß aus mehr als 20 Metern Mattersburg- Tormann Markus Böcskör keine Chance (23.). Es war bereits Saisontor Nummer sechs für den ÖFB- U21- Teamspieler. Altach war auch in der Folge sehr passsicher, stand bombensicher und machte kaum Fehler. Einer hatte allerdings Folgen. Ngamaleu schoss nach einer Foulentscheidung mit der Hand den Ball weg und sah dafür regeltechnisch zurecht Gelb- Rote (45.+1).

Mattersburg lässt Chancen liegen

Das spielte den Mattersburgern in die Karten, sie drückten nach dem Seitenwechsel auf den Ausgleich. ÖFB- Teamgoalie Andreas Lukse konnte in höchster Not vor dem kurz zuvor eingewechselten Barnabas Varga retten (67.). Zwei Minuten später war der Ex- Rapidler aber geschlagen. Nach einem Jano- Eckball und Maksimenko- Kopfball drückte Templ den Ball aus kurzer Distanz über die Linie.

Die Vastic- Truppe kann also einfach nur nach Standards treffen, es war der siebente diesbezügliche Treffer in Folge, sowie der elfte von 15. Templ (79.), Varga (85.) und Markus Pink (87.) ließen in der Folge die Chance auf die Führung aus. Das rächte sich in letzter Sekunde. Der von einer Behandlungspause zurück aufs Feld geeilte Ngwat- Mahop traf per Kopf - nach einem Lienhart- Freistoß und einer Netzer- Weiterleitung. Damit endete auch das zweite direkte Duell mit einem Altacher 2:1- Sieg.

SV Mattersburg - SCR Altach 1:2 (0:1)

Mattersburg, Pappelstadion, 1.700 Zuschauer

SR: Hameter

Tore: 0:1 (23.) Dovedan (Freistoß), 1:1 (69.) Templ, 1:2 (95.) Ngwat- Mahop

Mattersburg: Böcskör - Farkas, Erhardt, Malic (66. Varga), Maksimenko - Jano, Sprangler - Höller, Röcher, Ibser (46. Perlak) - Templ (82. Pink)

Altach: Lukse - Zech, Netzer, Galvao - Lienhart, Ngwat- Mahop, Jäger, Prokopic (89. Ortiz), Schreiner (68. D. Luxbacher) - Dovedan (66. Oberlin), Ngamaleu

Gelb- Rote Karte: Ngamaleu (45.+1/Unsportlichkeit)

Gelbe Karten: Röcher, Höller, Sprangler bzw. Keine

Die Besten: Templ, Perlak bzw. Dovedan, Netzer

# Team Sp S U N +/- P 1. Sturm Graz 14 9 2 3 14 29 2. Altach 14 9 2 3 9 29 3. Salzburg 14 7 4 3 14 25 4. Austria 14 8 1 5 2 25 5. Rapid 14 5 5 4 10 20 6. Wolfsberg 14 5 4 5 1 19 7. Ried 14 5 2 7 -6 17 8. Admira 14 4 1 9 -18 13 9. St. Pölten 14 2 4 8 -12 10 10. Mattersburg 14 2 3 9 -14 9