"Drama!" Dortmunds Südtribüne wird gesperrt

Das DFB- Sportgericht hat Borussia Dortmund zur Sperrung der Südtribüne für ein Bundesliga- Spiel und zu einer Geldstrafe von 100.000 Euro verurteilt. Zuvor hatte der Bundesligist am Montag einem entsprechenden Strafantrag des DFB- Kontrollausschusses nach den Verfehlungen seiner Fans in der Partie gegen RB Leipzig (oben im Video) zugestimmt. Inkrafttreten wird die Sperre am Samstag gegen Wolfsburg.