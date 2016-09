Dortmund erkämpft hitziges 2:2 gegen Real Madrid!

Dortmund erwischte den besseren Start und drückte auf den Führungstreffer. Der gelang jedoch entgegen dem Spielverlauf Real- Star Cristiano Ronaldo (17.). Der zuletzt in die Kritik geratene Angreifer verwertete eine Vorarbeit von Gareth Bale zu seinem 95. Tor in der Königsklasse. Der BVB ließ sich von dem Rückschlag nicht einschüchtern und kam durch Pierre- Emerick Aubameyang noch vor der Pause zum Ausgleich (43.). Die Schwarz- Gelben profitierten dabei allerdings von einer ungeschickten Faustabwehr von Keylor Navas, die Raphael Varane traf und von dem Franzosen Richtung leeres Tor kullerte.

Last- Minute- Treffer rettet Dortmund noch das Remis

In der zweiten Hälfte überzeugten die "Königlichen" erneut mit ihrer Abgezocktheit vor dem gegnerischen Tor. Nach einem Eckball brachte Varane Real ein weiteres Mal in Führung (68.). In der 87. Minute erzielte der eingewechselte Andre Schürrle doch noch den verdienten Ausgleich für die Borussen. Im zweiten Gruppe- F-Spiel feierte Sporting Lissabon einen ungefährdeten 2:0- Sieg über Legia Warschau. Damit führen Real und Dortmund die Tabelle mit vier Punkten vor Lissabon (3) an.

Leverkusen verspielt mit Baumgartlinger 1: 0- Führung

Bayer Leverkusen überzeugte gegen AS Monaco über weite Strecken, tat sich aber mit dem Toreschießen erneut schwer. Javier Hernandez erlöste die feldüberlegenen Mannen von Ex- Salzburg- Trainer Roger Schmidt in der 74. Minute mit seinem Kopftor nur vermeintlich. Denn in der vierten Minute der Nachspielzeit stellte Kamil Glik das Spielgeschehen mit einem Weitschuss komplett auf den Kopf. Der kurz zuvor eingewechselte Julian Baumgartlinger stand dabei zu weit weg von seinem Gegenspieler.

Unterdessen blieb Tottenham Hotspur (Kevin Wimmer auf der Bank) bei ZSKA dank eines Treffers von Son Heung- Min (71.) mit 1:0 erfolgreich. Leverkusen liegt damit mit nur zwei Zählern hinter Monaco (4) und Tottenham (3) auf dem dritten Platz.

Leicester gewinnt Heimpremiere in der Champions League

Leicester City überzeugte bei der Heimpremiere der Foxes in der Königsklasse mit einer kompakten Leistung. Islam Slimani erzielte in der 25. Minute das Goldtor für den englischen Meister, der bei einem Stangenschuss von Portos Jesus Corona (83.) auch das nötige Glück hatte. Im Parallelspiel machte Kopenhagen beim 4:0 mit Brügge kurzen Prozess. Das makellose Leicester und Fuchs, der durchspielte, halten damit bei sechs Zählern und führen die Gruppe vor Kopenhagen (4) und Porto (1) unangefochten an.

Juventus und FC Sevilla lassen nichts anbrennen

In Pool H setzten sich die Favoriten durch. Nachdem sich Juventus Turin und Sevilla zum Auftakt mit einem torlosen Remis getrennt hatten, fuhren beide Mannschaften die erwarteten Siege ein. Die "Alte Dame" aus Turin ließ Salzburg- Bezwinger Dinamo Zagreb beim 4:0- Auswärtssieg, bei dem sich Miralem Pjanic, Gonzalo Higuain, Paulo Dybala und Dani Alves in die Schützenliste eintrugen, nicht den Funken einer Chance. Die Kroaten halten damit nach zwei Spielen bei null Punkten und einem Torverhältnis von 0:7. Sevilla blieb indes 1:0 gegen Lyon erfolgreich.

Alle Dienstag- Ergebnisse:

Gruppe E:

AS Monaco - Bayer Leverkusen 1:1 (0:0)

Tore: Glik (94.) bzw. Hernandez (74.)

ZSKA Moskau - Tottenham Hotspur 0:1 (0:0)

Tor: Son (71.)

Gruppe F:

Borussia Dortmund - Real Madrid 2:2 (1:1)

Tore: Aubameyang (43.), Schürrle (87.) bzw. Ronaldo (17.), Varane (68.)

Sporting Lissabon - Legia Warschau 2:0 (2:0)

Tore: Ruiz (28.), Dost (37.)

Gruppe G:

Leicester City - FC Porto 1:0 (1:0)

Tor: Slimani (25.)

FC Kopenhagen - Club Brügge 4:0 (0:0)

Tore: Denswil (54./Eigentor), Delaney (64.), Santander (69.), Jörgensen (92.)

Gruppe H:

FC Sevilla - Olympique Lyon 1:0 (0:0)

Tor: Ben Yedder (53.)

Dinamo Zagreb - Juventus Turin 0:4 (0:2)

Tore: Pjanic (24.), Higuain (31.), Dyballa (57.), Alves (84.)