Dortmund erkämpft 1:1 im Spitzenspiel gegen Hertha

Borussia Dortmund hat sich im Spitzenspiel der deutschen Bundesliga ein Remis gegen Hertha BSC erkämpft. Die Hausherren kamen am Freitagabend vor 80.800 Zuschauern in Dortmund zu einem 1:1 gegen die Berliner, die mit dem Punkt zunächst ihren zweiten Platz hinter dem FC Bayern behaupteten. Dortmund schaffte mit dem 25. Heimspiel in Serie ohne Niederlage einen Vereinsrekord.