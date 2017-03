Dortmund: Diese Choreographie schlägt alles

Mit überdimensionierten Zeitungstitelseiten aus der Vergangenheit illustrierten die BVB- Fans vor dem Anpfiff den historischen Charakter des Duells Dortmund gegen Benfica. Dieses hatte es im Europacup schon einmal gegeben: 1963. Damals hatte die Borussia das Hinspiel auswärts mit 1:2 verloren. Das Rückspiel gewannen die Schwarz- Gelben sensationell mit 5:0 und bugsierten damit eine der damals weltbesten Mannschaften aus dem Bewerb.

Foto: GEPA

Helden als Zeugen

Einige BVB- Helden von damals wurden am Mittwochabend geehrt. Und sie wurden Zeugen, wie ihre Nachfolger rund um Power- Striker Aubameyang Benfica 54 Jahre nach dem historischen Sieg erneut in Grund und Boden spielten. 4:0 hieß es am Ende. "Morgen schreiben die Gazetten wieder: 'Borussia spielt Benfica nieder!'" hatten die Fans in ihrer Choreographie vor Anpfiff angekündigt. Sie sollten Recht behalten.