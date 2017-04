Dortmund: Angriff auf Teambus "Rache für Syrien"

Das Schriftstück beginnt mit den Worten "Im Namen Allahs, des Gnädigen, des Barmherzigen" und erwähnt besonders den Lkw- Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt mit insgesamt zwölf Todesopfern und zahlreichen Verletzten. Weiters behauptet der Verfasser, dass deutsche Kampfjets daran beteiligt seien, "Muslime in dem Kalifat des Islamischen Staates zu ermorden", berichtet die "Süddeutsche Zeitung".

Bis die deutschen Tornados abgezogen und die US- amerikanische Luftwaffenbasis Ramstein geschlossen seien, stünden daher ab sofort Sportler und andere Prominente "in Deutschland und anderen Kreuzfahrer- Nationen" auf einer "Todesliste des Islamischen Staates", heißt es in dem Schreiben weiter.

Deutschland fliegt seit Dezember 2015 Aufklärungseinsätze in Syrien. Zudem wurden kurdische Milizen unter Mithilfe von Bundeswehrsoldaten für den Kampf gegen den IS ausgebildet.

Foto: APA/dpa/Ina Fassbender

"Keine gesicherte Einschätzung"

Das Schriftstück trägt keine Unterschrift. Die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe hat Ermittlungen aufgenommen, Islam- Wissenschaftler und Forensiker würden das Bekennerschreiben derzeit analysieren. Von einem Terrorakt will man aber noch nicht sprechen: "Es ist derzeit noch zu früh, um eine gesicherte Einschätzung abzugeben", heißt es in einer Mitteilung. Die Ermittler prüften am Mittwoch zudem die Authentizität eines zweiten Bekennerschreibens, das möglicherweise aus der antifaschistischen Szene kommt. "Die Hintergründe dieses feigen Anschlages müssen jetzt konsequent aufgeklärt werden", twitterte der deutsche Justizminister Heiko Maas.

Foto: AFP

Bei dem Sprengstoffanschlag am Dienstagabend auf den Teambus von Borussia Dortmund wurde der Innenverteidiger Marc Bartra schwer verletzt. Er wurde noch in der Nacht operiert und befindet sich auf dem Weg der Besserung. Ein Polizist erlitt ein Knalltrauma, als die Sprengsätze, die in einer Hecke deponiert waren, explodieren.

Die Sprengsätze waren in einer Hecke vor dem Stadion deponiert. Foto: AP

Die Scheibe des Teambusses wurde zerstört. Foto: AP

Foto: APA/dpa/Marcel Kusch

Polizei mit Großaufgebot bei Spiel am Mittwochabend

Das abgesagte Viertelfinal- Hinspiel von Borussia Dortmund gegen den AS Monaco wird am Mittwochabend nachgetragen. Die Polizei kündigte an, mit einem Großaufgebot für Sicherheit sorgen zu wollen. "Wir werden heute natürlich mit starken Kräften hier vor Ort sein im Stadion, werden aber auch versuchen, unser Möglichstes tun, natürlich die Mannschaften zu schützen", sagte Nina Vogt, Sprecherin der Dortmunder Polizei im ZDF. "Wir stehen da mit beiden Vereinen und auch mit allen Sicherheitsbehörden in sehr engen Kontakt."

Der Angriff auf den Mannschaftsbus von Dortmund beschäftigte auch die Münchner Polizei. Das Sicherheitskonzept vor dem Bayern- Heimspiel im Champions- League- Viertelfinale gegen Real Madrid wurde deshalb noch einmal geprüft. Zur Bewertung der Lage stünden die Beamten auch in Kontakt mit der Dortmunder Polizei, sagte ein Sprecher am Mittwochvormittag. Er betonte aber gleichzeitig: "Wir haben keinerlei Gefährdungshinweise für München und das Spiel." Trainer Carlo Ancelotti und sein Team, dem auch ÖFB- Star David Alaba angehört, fühlen mit den BVB- Kollegen und Marc Bartra.