Doppler/Horst im Rio- Achtelfinale ausgeschieden

"Top 10 ist zwar schön und gut, aber aktuell überwiegt der Frust", sagte Doppler. "Ab dem ersten Ball hatte ich keinen Touch. Mal ist er mir auf der Hand picken geblieben, beim nächsten Mal wie ein Flummi weggesprungen." Coach Robert Nowotny analysierte ähnlich: "Die Jungs waren an vielen Bällen dran, sie wussten was passiert, doch das Ball- Handling war heute nicht optimal. Mit den vom Regen schweren und nassen Bällen konnten sie nicht an die Serviceleistung des ersten Spieltags anschließen."

Nach diesem 4*- Turnier geht die World Tour für beide Geschlechter in der Pfingstwoche (ab 31. Mai) mit einem 3*- Event in Moskau weiter. Dort wird Alexander Huber wieder mit Julian Hörl spielen, nachdem die beiden in Rio Platz 17 erreicht hatten. Hubers Standardpartner Lorenz Petutschnig laboriert an Schulterproblemen.