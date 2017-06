Doppler und Horst bei Major in Porec Gruppensieger

Das Beach- Duo Clemens Doppler und Alexander Horst hat am Freitag beim "Porec Major" auch das dritte Gruppenspiel gewonnen und die Kroaten Marin Jercic/Kresimir Karaula mit 2:0 (12,9) besiegt. Sie zogen als Erste der Gruppe B direkt ins Achtelfinale am Samstag ein. Die Gegner werden noch am Freitagabend ermittelt.