Doppler muss für EM absagen! Horst spielt mit Hörl

Horst tritt bei der EM in Jürmala nun ab Mittwoch mit dem 25- jährigen Salzburger Julian Hörl an. Der Auftakt erfolgt am Mittwoch gegen das französische Duo Thiercy/DiGiantommaso.

Foto: BeachMajorsMauthner

"Mein Körper sagt aktuell nein! Mein Knie zwickt seit dem Major in Gstaad und wie man gesehen hat, habe ich mich bei der WM nicht geschont. Der Zustand hat sich auf keinen Fall verbessert, ich werde jetzt mit Stoßwelle, Physiotherapie und leichten Ball- und Krafteinheiten versuchen, für das Saisonfinale fit zu werden", betont Doppler.

Das Saisonfinale der World Tour Ende August in Hamburg ist immer noch das gemeinsame Ziel. "Natürlich ist es schade, dass Clemens nicht fit wurde. In unserem Spiel war eine gewisse Leichtigkeit zu spüren, das hätte ich gerne für die letzten zwei Saisonturniere mitgenommen. Julian ist ein guter Blockspieler, er hat heuer schon tolle Leistungen gezeigt. Vielleicht können wir ja überraschen", so Horst über die Absage seines Partners.