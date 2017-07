Dominic Thiem "spaziert" in Wimbledon in Runde 2!

"Ich bin zufrieden mit meiner Leistung. Ich war sehr fokussiert und bin glücklich, einen so guten Rasen- Spieler besiegt zu haben", sagte Thiem nach dem Spiel. Der 23- Jährige zeigte auf dem gut gefüllten Court 1 eine durchgehend starke Leistung. Der an Nummer 8 gesetzte Österreicher überzeugte mit seinem Aufschlagspiel und ließ im gesamten Match keine einzige Breakchance zu.

Dominic Thiem Foto: AFP

"Ich habe gut aufgeschlagen, der Return war auch da. Insgesamt war es ein gutes Match für mich", freute sich Thiem. Im ersten Satz gelang dem Niederösterreicher schon früh das Break zum 3:2. Der Kanadier hielt in Folge gut mit, musste aber auch im zweiten Durchgang sein Aufschlagspiel zum 4:5 abgeben. Im letzten Satz nahm Thiem Pospisil das Service zum 1:0 und 6:3 ab und zog hochverdient in die zweite Runde ein.

Vasek Pospisil und Dominic Thiem Foto: AFP

Mit dem Erfolg hat Thiem die Weltranglisten- Punkte aus dem vergangenen Jahr bereits erfolgreich verteidigt. Jeder weitere Sieg bringt dem Ranking- Achten damit wertvolle Punkte. In der zweiten Runde geht es gegen den Franzosen Gilles Simon. In dieser Saison feierte Thiem bereits zwei Siege gegen den Weltranglisten- 36. "Ich werde alles geben, um erstmals in die dritte Runde zu kommen", gab sich der Österreicher kampfbetont. Bei einem Erfolgslauf könnte im Viertelfinale der serbische Superstar Novak Djokovic warten.

Hier gibt’s den LIVETICKER zum Nachlesen!

Endstand bei Dominic Thiem gegen Vasek Pospisil - 6:4, 6:4, 6:3

20:13 Uhr: Doppelfehler Pospisil! Spiel, Satz, Sieg für Thiem!

20:12 Uhr: Matchball 1 abgewehrt!

20:11 Uhr: Zwei Matchbälle für Thiem!!!

20:09 Uhr: Love- Game für Thiem! Nur noch ein Gamegewinn fehlt zum Matchgewinn!

20:06 Uhr: Pospisil wendet die Vorentscheidung mit zwei starken Aufschlägen ab - 3:4 aus der Sicht des Kanadiers!

Vasek Pospisil Foto: AFP or licensors

20:05 Uhr: Dann aber gleich wieder Einstand, weil diesmal ein Thiem- Schlag zu lang wird…

20:04 Uhr: Ein Volley gerät Pospisil zu lange - Break- Ball Thiem!

20:04 Uhr: Einstand!

20:03 Uhr: 30:40 - Break- Chance für Thiem!

20:03 Uhr: 30:30!

20:02 Uhr: 30:15 für Thiem bei Aufschlag Pospisil!

20:01 Uhr: Jetzt mal mit ein wenig mehr Mühe, aber am Ende setzt sich Thiem nach 40:30 doch noch durch - 4:2!

19:57 Uhr: Was Thiem kann, kann auch Pospisil - Love- Game für den Kanadier zum 2:3!

19:42 Uhr: Love- Game für Thiem!

19:52 Uhr: Pospisil hat’s ja doch noch nicht verlernt - der Kanadier schreibt nun auch selber an, zum 1:2 im 3. Satz!

19:50 Uhr: Kurzer Sidestep weg vom Thiem- Match: Gerade eben hat der 21- jährige Österreicher Sebastian Ofner sein Erstrunden- Spiel gegen den Brasilianer Thomaz Bellucci überraschend klar nach 1:45 Stunden mit 6:2, 6:3, 6:2 gewonnen. Bravo!

19:49 Uhr: Optimal! Thiem bestätigt sein Break von eben und erhöht auf 2:0 im 3. Satz - wir wollen es ja nicht verschreien, aber der Sieg von Dominic Thiem nimmt langsam, aber sicher Form an…

19:47 Uhr: BREAK!!! Thiem profitiert zwar von einem einfachen Schlag ins Netz von Pospisil, aber Thiem hat wohl keinen Grund, sich darüber zu beklagen…

19:46 Uhr: Vorteil Pospisil, Einstand, Vorteil Thiem!

Dominic Thiem Foto: AFP

19:44 Uhr: Ein gerade für einen Spieler wie Pospisil vermeintlich dummer Volley- Fehler bringt Thiem zurück zu Einstand!

19:43 Uhr: Einstand! Und dann Vorteil Pospisil!

19:42 Uhr: Und bereits im ersten Game von Satz 3 gibt es schon wieder eine Break- Chance für Thiem!

19:38 Uhr: YES!!! Dominic Thiem gewinnt den 2. Satz gegen Vasek Pospisil mit 6:4! Weiter so!

19:35 Uhr: BREAK!!! Thiem holt sich zum besten denkmöglichen Zeitpunkt dieses 2. Satzes ein Break - 5:4! Jetzt heißt’s, den Sack zuzumachen, also bei eigenem Aufschlag auch Satz 2 einzutüten!

19:33 Uhr: Einstand! Und dann wieder Vorteil/Breakball Thiem!

19:32 Uhr: Einstand!

19:32 Uhr: So, jetzt gibt’s den 3. Breakball!

19:31 Uhr: Schade, Einstand!

19:30 Uhr: Mit viel Übersicht hält Thiem seinen Gegner an der Grundlinie - und aus dem Nichts drischt der Österreicher einen Cross- Schlag unerreichbar für den Kanadier auf die Gegenseite - es gibt Breakbälle!

Foto: Associated Press

19:28 Uhr: 30:0 für Thiem bei Aufschlag Pospisil!

19:27 Uhr: Da hat Thiem leicht gewackelt, doch am Ende stellt Thiem doch noch auf 4:4. Die spannendste Phase im 2. Satz beginnt…

19:26 Uhr: Huuuuuuh! Die Netzkante verhindert gerade noch das 0:30 aus Sicht Thiems. Glück gehabt! Nach dem Doppelfehler zum Game- Auftakt hätte das eine blöde Situation ergeben können…

19:23 Uhr: Love- Game für Pospisil - in knapp 60 Sekunden…

19:22 Uhr: Mit einem Service- Winner beschließt Thiem sein nächstes Aufschlag- Spiel - 3:3!

19:18 Uhr: Ein starkes Service- Game beschließt Pospisil mit einem langen Volley, der arschknapp doch noch die Linie berührt - der "Aus"- Ruf der Linienrichterin wird vom Hawk- Eye als Fehler entlarvt - 3:2 für Pospisil!

19:15 Uhr: Im Moment läuft alles der Reihe nach - die Aufschläger haben jeweils relativ klar die Oberhand

19:13 Uhr: Und schon ist das 2:2 eingetütet…

19:13 Uhr: Erst 15:15 und dann ein perfekt vorgetragener Angriff, ausgehend von einem grandiosen Aufschlag nach außen - den Return in extremis drischt Thiem nach ein paar Schritten in Richtung Netz unpassierbar für Pospisil longline ins Feld…

19:11 Uhr: Schade, ein leichter Vorhand- Fehler von der Grundlinie bringt Thiem bei eigenem Aufschlag das 0:15!

19:09 Uhr: Pospisil scheint etwas davon abzugehen, auch von der Grundlinie mitspielen zu wollen - mit relativ brachialem Serve- Volley- Spiel holt der Kanadier sein Aufschlag- Game zum 2:1!

Vasek Pospisil Foto: Associated Press

19:07 Uhr: Lockerer Spiel- Gewinn für Thiem zum 1:1 im 2. Satz!

19:06 Uhr: Statistisches Detail aus dem 1. Satz: Über den 2. Aufschlag ist das Percentage von Pospisil nur bei 41 Prozent gelegen - unterirdisch!

19:02 Uhr: Pospisil eröffnet den 2. Satz mit eigenem Aufschlag - und schafft es wieder einmal, sein Service knapp, aber doch durchzubringen!

18:59 Uhr: Und gleich den ersten Satzball verwertet der Österreicher, nach 41 Minuten ist der 1. Satz vorbei!

18:58 Uhr: Satzbälle Thiem!

18:57 Uhr: So, Pospisil erledigt seine Pflichtaufgabe und stellt mit einigen "Mörder- Aufschlägen" auf 4:5! Kurios: Das war jetzt Thiems erstes Game als Rückschläger, in dem er keine zwei Punkte machte…

18:52 Uhr: Das Spiel nimmt aber bald Kurs in die richtige Richtung - 40:15! Und dann gibt’s den Punktgewinn - 5:3!

18:51 Uhr: Schade, eine Grundlinien- Rally beendet Thiem mit einer "einfachen" Rückhand ins Out - 0:15!

18:49 Uhr: Rummms! Mit zwei Assen rettet sich Pospisil zum wiederholten Mal aus einer brenzligen Situation bei eigenem Aufschlag…

18:47 Uhr: Abgewehrt! Oder besser: Der Ball wollte lieber auf Thiems Seite des Netzes bleiben…

18:46 Uhr: Wieder Break- Chance für Thiem, der Pospisil mit seinen Rückschlägen den Nerv zieht!

18:45 Uhr: Bravo, ohne viel Aufhebens erhöht Thiem bei eigenem Aufschlag locker- flockig auf 4:2!

Foto: Associated Press

18:44 Uhr: Autsch! Das schaut schmerzhaft aus, wie Pospisil im Rasen hängenbleibt und sich dann am Boden krümmt - nach einer kurzen Erholungspause geht es aber weiter. Auch wenn’s nicht 100- prozentig rund ausschaut, wie sich der Kanadier nun bewegt…

18:43 Uhr: Ein bisschen Glück ist da dabei, weil der Return auf den 2. Aufschlag von Pospisil die Netzkante streift und für den Kanadier etwas unglücklich abgelenkt wird. Unglücklich genug, um seinen eigenen Volley ins Netz zu bugsieren…

18:41 Uhr: Vorteil Pospisil, Einstand, Vorteil Pospisil, Einstand, Vorteil Thiem, Punktgewinn Thiem! Das erste Break geht an Dominic!

18:37 Uhr: Pospisil zeigt sich allerdings als Spielverderber und wehrt diese ab!

18:36 Uhr: Als Rückschläger ist Thiem wieder sehr gut mit dabei - 30:30! Und dann sogar Break- Chance!

18:35 Uhr: Alles in allem bisher ein guter Auftritt von Thiem, nicht zu vergleichen mit seiner Horrorleistung von Antalya vorige Woche. Mit starken ersten Aufschlägen "rettet" sich Thiem nun jedenfalls aus einer 15:30- Bredouille mit drei Schlägen in Folge zum 2:2- Ausgleich.

Dominic Thiem Foto: Associated Press

18:30 Uhr: Doch trotz aller Aufschlag- und Volleyqualität muss Pospisil einen Einstand zulassen. Und mit zwei starken Aufschlägen am Schluss, mit denen er Thiem schwer unter Druck setzt, holt er doch noch das Game! Thiem darf aber fürs Erste zufrieden sein, in beiden Aufschlagspielen des langen Kanadiers ist Thiem gut dabei gewesen!

18:28 Uhr: Eines kann man Pospisil nicht nachsagen: Dass er keine Ahnung vom Volleyspiel hätte! Wie der 1,93 Meter große Thiem Gegner etwa mit Half- Volleys umgeht, ist schon große Klasse!

18:26 Uhr: Toller Ballwechsel, den Thiem nach idealem Stopp trotz eines starken Cross- Konters des Kanadiers gewinnt - 40:15! Und dann legt Thiem gleich zum Punktgewinn nach - 1:1!

18:23 Uhr: 15:0, gefolgt von einem Doppelfehler und dann ein guter Angriff mit tollem Lob - 30:15!

18:20 Uhr: Okay, das ist vielleicht übertrieben gewesen - Pospisil holt das erste Game nach 0:15- und 15:30- Rückstand!

18:19 Uhr: Ein gutes Omen? Der allererste Punkt geht an Thiem ;- )

18:17 Uhr: Es geht los, Pospisil beginnt die Partie als Aufschläger!

18:11 Uhr: So, die beiden - natürlich komplett weiß gewandeten - Herren sind bereits am Platz und spielen sich ein!

18:10 Uhr: Gegen Pospisil hat Thiem erst einmal gespielt - und dabei gewonnen! Am 27. April 2015 setzte sich der Niederösterreicher beim ATP- Turnier von München in Runde 1 mit 5:7, 6:4 und 7:6 durch. Im Gegensatz zum damaligen Sand- Untergrund wird heute in Wimbledon aber natürlich auf Rasen gespielt.

18:01 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zum Erstrunden- Spiel von Dominic Thiem gegen Vasek Pospisil, hier im Rahmen des Rasen- Grand- Slams von Wimbledon!