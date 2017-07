Dominic Thiem "spaziert" in Wimbledon in Runde 2!

YES! Österreichs Tennis- Star Dominic Thiem hat beim Grand- Slam- Turnier in Wimbledon souverän die zweite Runde erreicht! Der 23- Jährige setzte sich am Dienstag nach nur 1:55 Stunden gegen den Kanadier Vasek Pospisil mit 6:4, 6:4, 6:3 durch. Der Niederösterreicher trifft nun auf den Weltranglisten- 36. Gilles Simon aus Frankreich.