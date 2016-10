Dominic Thiem sagt Shanghai- Masters ab

"Die Schmerzen im Knie waren überschaubar, aber er ist einfach nicht in Ordnung. Ich weiß nicht, was da in seinem Körper steckt. Wir werden das jetzt einmal abklären", sagt Thiems Trainer Günter Bresnik. Bereits im US Open Finale musste der Niederösterreicher wegen Knieschmerzen aufgeben.

Jetzt heißt es weiter zittern: Im Rennen um eines der acht Tickets für das World- Tour- Finale in London liegt der 23- Jährige aktuell auf Rang acht.