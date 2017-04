Dominic Thiem: Mit Nadal auf Sand- Hits vorbereitet

Dominic Thiem will schon in Monte Carlo groß zuschlagen: "Bis Paris habe ich nicht so viel zu verteidigen. Ich will mir einen guten Punktepolster schaffen, damit es da nicht so hart hergeht", sagte Thiem in Monte über seine nächsten Ziele. Der 23- Jährige geht als Nummer neun der Welt in die Sand- Serie - so gut wie noch nie. "Ich habe wahrscheinlich mehr Selbstvertrauen als vor einem Jahr", meinte Thiem. "Trotzdem muss man das ummünzen in gute Leistungen, sonst bringt das nichts."

Foto: 2017 Getty Images

Mit Superstar Nadal trainiert

In Monaco geht es nach einem Freilos in der ersten Runde zum Auftakt gegen den Niederländer Robin Haase oder den Argentinier Federico Delbonis. Thiem bereitete sich im Fürstentum auch mit Rekordsieger Rafael Nadal vor. Der Spanier hat den Sandplatz- Klassiker bereits neunmal gewonnen - von 2005 bis 2012 achtmal in Serie und zuletzt auch in der vergangenen Saison.

"Ich habe mit Nadal trainiert, er spielt wirklich sehr gut", sagte Thiem über den unterlegenen Australian- Open- Finalisten. "Ich glaube, dass der sehr froh ist, dass es jetzt Sand ist." Die anderen Favoriten habe er auf Sand noch nicht spielen gesehen. "Mit den ganzen Topstars und den guten jungen Spielern wird es aber sicherlich eine sehr interessante Sandsaison", meinte Österreichs Hoffnungsträger.

Aus gegen Nadal

Im Vorjahr war Thiem in Monte Carlo im Achtelfinale ausgerechnet an Nadal gescheitert. Vor Paris warten mit Madrid und Rom noch zwei weitere Masters- 1000- Turniere. Die French Open beginnen am 28. Mai, Thiem will beim Grand- Slam- Turnier erneut aufzeigen. "Letzes Jahr Semifinale war super. Es wäre schön, wenn ich dort wieder einen guten Lauf haben könnte."