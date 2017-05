Dominic Thiem im Finale! Jetzt Kracher gegen Nadal

Thiem reichte in beiden Sätzen jeweils ein Break, bei eigenem Aufschlag ließ der Niederösterreicher nichts anbrennen und musste nicht einen Breakball abwehren.

Foto: AFP

"Es war eine gute Vorstellung gegen einen guten Gegner", so Thiems erste Reaktion nach dem Halbfinale. "Der Aufschlag heute war eine große Hilfe, ich habe auch gut returniert. Im zweiten Satz habe ich zu Beginn viele Breakchancen ausgelassen, dann aber zum richtigen Zeitpunkt zugeschlagen."

Dass Thiem im Gegensatz zu Nadal, der schon am Samstagnachmittag sein Halbfinale bestritt, bis nach Mitternacht auf dem Platz stand und so weniger Regeneration hat, sieht er nicht als großen Nachteil. "Ich werde am Sonntag voll da sein. Für mich ist es unfassbar, innerhalb von zwei Wochen zweimal in einem Finale gegen Nadal zu spielen."

Hier gibt's den Liveticker zum Nachlesen:

0:09 Uhr: JAAAA! Den zweiten Matchball nützt Thiem zum Sieg - damit steht er erstmals in einem Masters- 1000- Turnier im Finale!

0:07 Uhr: 40:0 - drei Matchbälle für Thiem!

40:0 drei Matchbälle für Thiem! 0:06 Uhr: Thiem serviert jetzt auf den Matchgewinn. Wenn er seine bisherige Aufschlagleistung bestätigen kann, sollte es das gewesen sein. Hol dir das Finalticket, Dominic!

Thiem serviert jetzt auf den Matchgewinn. Wenn er seine bisherige Aufschlagleistung bestätigen kann, sollte es das gewesen sein. Hol dir das Finalticket, Dominic! 0:05 Uhr: Jawohl! Den zweiten kann Dominic nutzen!

Jawohl! Den zweiten kann Dominic nutzen! 0:03 Uhr: 15:40 - zwei Breakbälle für Thiem!

15:40 zwei Breakbälle für Thiem! 23:59 Uhr: 4:4! Thiem gleicht aus.

4:4! Thiem gleicht aus. 23:55 Uhr: Ein Ass und drei Aufschlagwinner von Cuevas - jetzt war Thiem vom Break leider meilenweit entfernt.

Ein Ass und drei Aufschlagwinner von Cuevas jetzt war Thiem vom Break leider meilenweit entfernt. 23:53 Uhr: Spielend leicht bringt Thiem sein Service durch - ganz stark! Jetzt wollen wir ein Break sehen!

Spielend leicht bringt Thiem sein Service durch ganz stark! Jetzt wollen wir ein Break sehen! 23:50 Uhr: Neiiiin! Erneut muss Cuevas bei eigenem Aufschlag kämpfen und einen Breakball abwehren - aber wenn es eng wird, packt der Uruguayer seine besten Aufschläge aus. 3:2 für Cuevas.

Neiiiin! Erneut muss Cuevas bei eigenem Aufschlag kämpfen und einen Breakball abwehren aber wenn es eng wird, packt der Uruguayer seine besten Aufschläge aus. 3:2 für Cuevas. 23:45 Uhr: Zwei Asse sichern Thiem das Spiel zum 2:2.

Zwei Asse sichern Thiem das Spiel zum 2:2. 23:40 Uhr: Jetzt wieder mal ein lockeres Servicegame für Cuevas - zu 15 holt er sich das Spiel.

Jetzt wieder mal ein lockeres Servicegame für Cuevas zu 15 holt er sich das Spiel. 23:37 Uhr: Thiems gute Aufschlagleistung setzt sich fort - 1:1.

Thiems gute Aufschlagleistung setzt sich fort 1:1. 23:34 Uhr: Insgesamt sechsmal geht es über Einstand - am Ende gewinnt Cuevas das Auftaktspiel im zweiten Satz.

Insgesamt sechsmal geht es über Einstand am Ende gewinnt Cuevas das Auftaktspiel im zweiten Satz. 23:28 Uhr: ... und der "Uru" wehrt alle drei Breakbälle ab. Schade!

... und der "Uru" wehrt alle drei Breakbälle ab. Schade! 23:27 Uhr: 0:40 bei Aufschlag Cuevas ...

0:40 bei Aufschlag Cuevas ... 23:25 Uhr: Dominics Aufschlagleistung heute ist phänomenal, er lässt bei seinen Servicegames bislang gar nichts zu.

Dominics Aufschlagleistung heute ist phänomenal, er lässt bei seinen Servicegames bislang gar nichts zu. 23:23 Uhr: Den ersten kann der "Uru" dank eines tollen Passierschlags abwehren, aber beim zweiten hat Cuevas dem druckvollen Spiel Thiems nichts entgegenzusetzen. 6:4!

Den ersten kann der "Uru" dank eines tollen Passierschlags abwehren, aber beim zweiten hat Cuevas dem druckvollen Spiel Thiems nichts entgegenzusetzen. 6:4! 23:21 Uhr: 40:15 - zwei Satzbälle für Thiem ...

40:15 zwei Satzbälle für Thiem ... 23:18 Uhr: Der Niederösterreicher schenkt das Game zu Null ab - aber er hat jetzt die große Chance, bei eigenem Aufschlag den ersten Satz zu holen.

Der Niederösterreicher schenkt das Game zu Null ab aber er hat jetzt die große Chance, bei eigenem Aufschlag den ersten Satz zu holen. 23:16 Uhr: Thiem lässt sich von den vergebenen Breakbällen nicht aus der Ruhe bringen und zieht ohne Probleme auf 5:3 davon.

Thiem lässt sich von den vergebenen Breakbällen nicht aus der Ruhe bringen und zieht ohne Probleme auf 5:3 davon. 23:13 Uhr: Mit Mühe und Not bringt Cuevas das Aufschlagspiel durch. Schade, da war mehr drin für Thiem.

Mit Mühe und Not bringt Cuevas das Aufschlagspiel durch. Schade, da war mehr drin für Thiem. 23:12 Uhr: ... aber beide abgewehrt ...

... aber beide abgewehrt ... 23:11 Uhr: 15:40 bei Aufschlag Cuevas - zwei Breakchancen für Thiem ...

15:40 bei Aufschlag Cuevas zwei Breakchancen für Thiem ... 23:09 Uhr: Thiem bestätigt das Break und zieht auf 4:2 davon. Dominics Quote beim ersten Aufschlag liegt derzeit bei über 70 Prozent - so kann es weitergehen.

Thiem bestätigt das Break und zieht auf 4:2 davon. Dominics Quote beim ersten Aufschlag liegt derzeit bei über 70 Prozent so kann es weitergehen. 23:04 Uhr: Jawohl! Was für ein toller Ballwechsel, abgeschlossen mit einem Überkopfball von Thiem. 3:2 für Dominic!

Jawohl! Was für ein toller Ballwechsel, abgeschlossen mit einem Überkopfball von Thiem. 3:2 für Dominic! 23:03 Uhr: Erster Breakball für Dominic Thiem ...

Erster Breakball für Dominic Thiem ... 22:58 Uhr: Der Österreicher zieht nach, lässt nichts anbrennen.

Der Österreicher zieht nach, lässt nichts anbrennen. 22:54 Uhr: Cuevas muss über 30:30 gehen, bringt das Aufschlagspiel aber dann dank zweier Thiem- Fehler durch.

Cuevas muss über 30:30 gehen, bringt das Aufschlagspiel aber dann dank zweier Fehler durch. 22:50 Uhr: Thiem antwortet seinerseits mit einem Zu- 15- Spielgewinn.

Thiem antwortet seinerseits mit einem Spielgewinn. 22:47 Uhr: Zu 15 bringt der Uruguayer sein erstes Servicegame durch.

Zu 15 bringt der Uruguayer sein erstes Servicegame durch. 22:44 Uhr: Die Partie beginnt mit Aufschlag Cuevas.

Die Partie beginnt mit Aufschlag Cuevas. 22:42 Uhr: Cuevas liegt derzeit auf Rang 27 der Weltrangliste, er konnte bislang sechs Turniere auf der Tour gewinnen.

Cuevas liegt derzeit auf Rang 27 der Weltrangliste, er konnte bislang sechs Turniere auf der Tour gewinnen. 22:40 Uhr: Grund der Verzögerung: Bei den Feierlichkeiten nach dem Damenfinale flogen unzählige Konfetti durch die Gegend, die erst weggeräumt werden mussten.

Grund der Verzögerung: Bei den Feierlichkeiten nach dem Damenfinale flogen unzählige Konfetti durch die Gegend, die erst weggeräumt werden mussten. 22:39 Uhr: Endlich! Die Spieler stehen schon auf dem Platz, jetzt kann es dann aber WIRKLICH gleich losgehen.

Endlich! Die Spieler stehen schon auf dem Platz, jetzt kann es dann aber WIRKLICH gleich losgehen. 22:22 Uhr: So, jetzt geht es gleich los!

So, jetzt geht es gleich los! 22:06 Uhr: Das erste Halbfinale des Tages zwischen Rafael Nadal und Novak Djokovic war eine klare Angelegenheit für den Lokalmatadoren. Djokovic hatte gegen den Spanier beim 2:6, 4:6 nicht den Hauch einer Chance.

Das erste Halbfinale des Tages zwischen Rafael Nadal und Novak Djokovic war eine klare Angelegenheit für den Lokalmatadoren. Djokovic hatte gegen den Spanier beim 2:6, 4:6 nicht den Hauch einer Chance. 21:57 Uhr: In wenigen Minuten geht das Match von Dominic Thiem gegen Pablo Cuevas über die Bühne. Daumen drücken für unseren Tennishero!

In wenigen Minuten geht das Match von Dominic Thiem gegen Pablo Cuevas über die Bühne. Daumen drücken für unseren Tennishero! 21:53 Uhr: Soeben ist das Damenfinale zu Ende gegangen - Simona Halep (Rumänien) gewann gegen Kristina Mladenovic (Frankreich) mit 7:5, 6:7(5), 6:2 und holt sich den Siegerscheck.