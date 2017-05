Dominic Thiem im ATP- Ranking weiter Nummer 9

Bei den Damen fielen Simona Halep 1.000 Zähler aus der Wertung und so wurde die Rumänin vom vierten auf den achten Platz durchgereicht. Garbine Muguruza rückte vom sechsten auf den vierten Rang vor. Die spanische French- Open- Siegerin, die am Sonntag beim Großturnier in Madrid schon ausgeschieden ist, wird sich dort allerdings nicht mehr lange halten können, wenn sie nicht rasch ihre Sandplatzform findet. An der Spitze thront vorerst noch die schwangere Serena Williams, allerdings nur noch 65 Zähler vor Angelique Kerber.

Tennis- Weltranglisten vom 8. Mai:

HERREN:

1. (1) Andy Murray (GBR) 11.270 Punkte

2. (2) Novak Djokovic (SRB) 7.085

3. (3) Stan Wawrinka (SUI) 5.685

4. (4) Roger Federer (SUI) 5.125

5. (5) Rafael Nadal (ESP) 4.375

6. (6) Milos Raonic (CAN) 4.135

7. (8) Marin Cilic (CRO) 3.725

8. (7) Kei Nishikori (JPN) 3.650

9. (9) Dominic Thiem (AUT) 3.615

10. (10) David Goffin (BEL) 3.055

Weiter:

113. (115) Gerald Melzer (AUT) 495

139. (136) Jürgen Melzer (AUT) 419

265. (272) Sebastian Ofner (AUT) 193

285. (290) Michael Linzer (AUT) 173

300. (302) Dennis Novak (AUT) 160

DAMEN:

1. (1) Serena Williams (USA) 7.010

2. (2) Angelique Kerber(GER) 6.945

3. (3) Karolina Pliskova (CZE) 5.946

4. (6) Garbine Muguruza (ESP) 4.627

5. (5) Dominika Cibulkova (SVK) 4.475

6. (7) Johanna Konta (GBR) 4.425

7. (8) Agnieszka Radwanska (POL) 4.255

8. (4) Simona Halep (ROU) 4.206

9. (9) Swetlana Kusnezowa (RUS) 4.060

10. (12) Jelina Switolina (UKR) 3.955

Weiter:

159. (163) Barbara Haas (AUT) 344

205. (205) Tamira Paszek (AUT) 259

348. (324) Julia Grabher (AUT) 113