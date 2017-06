Dominic Thiem erreicht bereits Muster- Dimensionen

Ruhig, konzentriert und zufrieden saß Dominic Thiem (oben im Video sehen Sie sein Training in Paris) am Sonntagabend im großen Interviewraum und resümierte seinen vierten glatten Sieg. "Ich habe extrem gut gespielt, die Schläge waren sehr aggressiv. Ich war von Beginn an immer am Drücker und es gibt nicht viel auszusetzen", sagte Thiem. Kurz darauf wurde es offiziell: Titelverteidiger Novak Djokovic ist am Dienstag sein Viertelfinal- Gegner. Trotz der doch klaren Favoriten- Quote (HIER zu sehen ) für den "Djoker" glauben die österreichischen Tennis- Fans an die Sensation.