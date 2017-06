Dominic Thiem: "Deal" mit Ex- Fußballstar Maldini

Im letzten Jahr eroberte Thiem nach Paris in Stuttgart und Halle auf Rasen 430 Punkte fürs Ranking, bisher sind es auf Gras nach den French Open erst 45 Zähler. Um vor Wimbledon in Schuss zu kommen, gibt es nur noch eine Chance - nächste Woche bei der ATP- Premiere in Antalya.

"In der Türkei sollte es besser klappen", hofft Dominic vor seiner 50. Partie 2017, "ich hab dort früher bei Futures gespielt. Aber natürlich nie auf Rasen."

Schmunzeln konnte Dominic nach dem Aus im deutschen "Mini- Wimbledon" nur über eine Nachricht auf seinem Handy vom einstigen Fußball- Weltstar Paolo Maldini. Der Italiener qualifizierte sich mit fast 49 Jahren mit seinem um zwei Jahre jüngeren Trainer für den Tennis- Challenger in Mailand, Thiem gratulierte ihm und bot ihm via Instagram folgenden Deal an: "Wenn du einmal für meinen Fußball- Klub spielst, trete ich dafür mit dir gemeinsam im Doppel an."

Maldini, mit dem AC Milan siebenfacher Meister in der Serie A, schrieb zurück: "Mein Partner und ich sind gemeinsam schon fast 100 Jahre alt. Unsere Gegner werden uns in Mailand den Hintern versohlen..."

Maldini freute sich über Thiems Post, streute dem 23- jährigen Lichtenwörther Rosen: "Gratulation zu den starken Ergebnissen auf Sand - ich hab deine Saison bisher genau verfolgt."

Was wird jetzt aus dem Deal, dass Maldini für den 1. TFC spielt, und Thiem mit Paolo Doppel? "Darüber müssen wir nach meinem Turnier in Mailand gleich ernsthaft reden", gefiel der Kicker- Legende die Idee, "wir bleiben in Kontakt."

Peter Moizi, Kronen Zeitung