Dominic Thiem brennt auf Rasen- Klassiker in Halle

Nach den French Open gönnte sich Tennis- Star Dominic Thiem drei Tage Pause, am Mittwoch ist der 23- Jährige wieder im Dauerstress. Am Vormittag beginnt in der Südstadt die Vorbereitung auf Wimbledon, am Nachmittag besucht er als "Hobby- Präsident" seinen Fußball- Klub 1. TFC. "Am Donnerstag flieg ich schon wieder nach Deutschland", erzählt die aktuelle Nummer acht der Welt, "und bereite mich in Halle auf Rasen vor."