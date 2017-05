Dominic Thiem auch in Rom schon ein Star

Andy Murray ist in einer Krise - der Weltranglisten- Erste unterlag am Dienstag Fabio Fognini 2:6, 4:6. Im Aufwind ist dagegen weiter Dominic Thiem. Das zeigt sich auch daran, dass es gestern für ihn eine eigene Pressekonferenz gab. Kurios war aber, dass Thiem gestern keinen Platz zum Training ergattern konnte, sich so in einem auswärtigen Klub mit Jan- Lennard Struff (D) einschlug.