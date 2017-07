Djokovic siegt bei Wimbledon- Generalprobe!

F

Weltranglisten-

war es im 14. Duell mit Monfils der 14. Sieg und der zweite Turniererfolg in diesem Jahr nach Doha. In Wimbledon trifft Djokovic in seinem ersten Match am Dienstag auf Martin Klizan aus der Slowakei.

Beim dritten Grand- Slam- Turnier des Jahres wird Djokovic wieder von Andre Agassi betreut. Der Ehemann von Steffi Graf triumphierte 1992 bei dem Rasen- Klassiker in London, Djokovic holte 2011, 2014 und 2015 in Wimbledon den Titel.

Den Sieg beim Damen- Turnier in Eastbourne holte sich die als Nummer drei gesetzte Tschechin Karolina Pliskova mit einem 6:4, 6:4 über die Dänin Caroline Wozniacki.