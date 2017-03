Djokovic nach Auftaktsieg gegen Del Potro

Den Kroaten erwischte es mit einem 6:4, 5:7, 4:6 gegen den US- Amerikaner Taylor Fritz bei diesem Event als dritten Top- Ten- Spieler nach Andy Murray (GBR- 1) und Jo- Wilfried Tsonga (7) in Runde zwei. Damit würde Dominic Thiem in der Weltrangliste wie schon an Tsonga auch an Cilic vorbeiziehen, sollte er zumindest das Viertelfinale erreichen. Vorerst muss der Niederösterreicher aber am Montag in Runde drei gegen Mischa Zverev (GER- 29) bestehen.

Für Djokovic geht es am Dienstag in einem kniffligen Drittrunden- Match gegen Juan Martin del Potro (31). Dem Argentinier war er im August bei Olympia in Rio in der ersten Runde unterlegen. Federer hat nun den US- Amerikaner Steve Johnson (24) als Gegner, ehe er in einer Neuauflage des Melbourne- Endspiels auf Rafael Nadal (5) treffen könnte. Der Spanier kam gegen den Argentinier Guido Pella mit 6:3, 6:2 weiter. Nadals nächster Gegner ist sein Landsmann Fernando Verdasco (26).