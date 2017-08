Distelberger nach sieben Disziplinen auf Platz 21

"Es war grundsätzlich ein solider Hürdenlauf, aber ich bin zwei Mal mit dem Nachzugsbein hängengeblieben. Diskus war ganz gut, besser als in Götzis", sagte Distelberger zu seinen beiden bisherigen Samstag- Auftritten. Er hatte am ersten Tag nach vier verpatzen Disziplinen nur über die 400 m eine zufriedenstellende Leistung gezeigt. Am Samstag folgten noch der Stabhochsprung, das Speerwerfen und der abschließende 1.500- m-Lauf (21.45 Uhr MESZ).

Foto: GEPA