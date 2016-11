Dieses heiße Model will Thiem verlieren sehen

Sie ist schön wie die Sünde und hat sogar schon Superstar Justin Bieber den Kopf verdreht. Ihr Herz hat Danielle Knudson aber dem "Aufschlag- Monster" Milos Raonic geschenkt. Logisch, dass sie unseren Dominic Thiem heute (21 Uhr MEZ) bei den ATP- Finals in der O2- Arena in London gegen ihren Milos verlieren sehen will. Das Supermodel (ein Fotoshooting von ihr sehen Sie oben im Video) stammt wie Raonic aus Kanada. Thiems Duell mit dem Riesen erleben Sie hier im Liveticker .