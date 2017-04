Dieser Witz- Elfmeter sorgt für viel Aufregung!

Blau- Weiß Linz musste in Wattens ein ganz bitteres 3:3 in der Nachspielzeit hinnehmen und verlor damit vor dem Derby am Montag gegen den LASK wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt. Den Ausgleich kassierten die Linzer durch einen Witz- Elfmeter - zu sehen oben im Video (ab ca. 04:00 Minuten)!