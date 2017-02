Dieser Super- Sonntag soll uns Glück bringen!

Die gefürchtete "Maloja- Schlange" hat für einen echten "Super- Sonntag" bei der WM in St. Moritz gesorgt: Sowohl die Damen (11.15 Uhr) als auch die Herren (13.30 Uhr) kämpfen hoch über St. Moritz um Gold, Silber & Bronze in der Königsdisziplin Abfahrt. Das Herren- Rennen war wegen Nebels auf Sonntag verschoben worden. Nur: Die Schlange könnte wieder auftauchen! Was ÖSV- Präsident Peter Schröcksnadel unmittelbar nach der Absage am Samstag zu sagen hatte, sehen Sie oben im Video!