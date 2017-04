Dieser Mann wird Argentiniens neuer Teamchef

Das passiert heute in der weiten Sportwelt abseits unserer Top- Storys:

11:11 Uhr: +FUSSBALL+

Neuer Teamchef für Argentinien! Argentiniens Fußballverband hat sich nach Angaben von Präsident Claudio Tapia auf Jorge Sampaoli als neuen Trainer für die Nationalmannschaft festgelegt. Der derzeitige Coach des FC Sevilla sei die Wahl des Verbandes, sagte Tapia am Donnerstag dem Sender ESPN. Sampaoli seit der "einzige Kandidat". Der 57- Jährige führte Chile 2015 zum Sieg in der Copa America, seit vergangenem Juni trainiert er Sevilla. Aus Respekt vor dem andalusischen Club will Tapia die Verhandlungen erst nach Saisonende führen. Sampaolis Vertrag läuft noch ein Jahr, Medienberichten zufolge gibt es eine Ausstiegsklausel mit einer Ablöse von 1,5 Millionen Dollar.

Der bisherige argentinische Teamchef Edgardo Bauza war angesichts der schlechten Ergebnisse in der WM- Qualifikation Anfang April beurlaubt worden. Der zweifache Weltmeister liegt aktuell nur auf Rang fünf in der Südamerika- Gruppe. Superstar Lionel Messi ist wegen der Beleidigung eines Offiziellen noch in drei der abschließenden vier Spiele gesperrt.

11:11 Uhr: +LEICHTATHLETIK+

EM 2020 in Paris! Der Leichtathletik- Europaverband (EAA) hat am Freitag Paris als Gastgeber der Freiluft- Europameisterschaften 2020 bekanntgegeben. Die Titelkämpfe sind für 26. bis 30. August im Charlety- Stadion geplant und damit erst nach den Olympischen Spielen in Tokio.

09:01 Uhr: +FUSSBALL+

FIFA- Funktionär gab Korruption zu! Ein Funktionär des Fußball- Weltverbandes (FIFA) hat sich vor einem New Yorker Gericht schuldig bekannt, Schmiergelder angenommen zu haben. Richard Lai ist Präsident des Fußballverbandes der Pazifikinsel Guam und im Vorstand von Asiens Verband (AFC). Der 55- jährige US- Bürger bekannte sich am Donnerstag (Ortszeit) vor einer Richterin in zwei Fällen der Verschwörung zum Überweisungsbetrug schuldig, teilte das US- Justizministerium mit. Da Lai auch Mitglied der FIFA- Audit- und Compliance- Kommission ist, seien diese Vergehen besonders bedeutsam, sagte demnach die zuständige Staatsanwältin.

08:08 Uhr: +BASKETBALL+

Raptors erreichen zweite Play- off- Runde

Die Toronto Raptors haben die zweite Runde im NBA- Play- off erreicht. Sie bezwangen in der Nacht auf Freitagdie Milwaukee Bucks auswärts 92:89 und entschieden die "best of seven"- Serie 4:2 für sich. Der Wiener Jakob Pöltl kam nicht zum Einsatz. Im Semifinale der Eastern Conference wartet nun Titelverteidiger Cleveland Cavaliers auf die Kanadier.

Foto: AP

22:01 Uhr: +BASKETBALL+

Wels sichert sich noch Platz fünf

Meister Oberwart Gunners hat mit einem klaren 74:60- Sieg über Fürstenfeld und damit lediglich fünf Saison- Niederlagen bei historischen 27 Siegen den Grunddurchgang der Admiral Basketball Bundesliga als Erster beendet. WBC Wels setzte sich am Donnerstag gegen Traiskirchen mit 80:71 (40:41) durch, überholte die Niederösterreicher und sicherte sich noch Platz fünf in der Tabelle.

Wels trifft damit im Viertelfinale auf BC Vienna, das erste Match steigt auswärts. Die zweite Viertelfinal- Paarung lautet Kapfenberg gegen Traiskirchen, los geht es am 1. Mai. Oberwart und die zweitplatzierten Swans Gmunden steigen erst im Semifinale (ab 11. Mai) ein. Am Freitag folgen noch die beiden letzten Spiele des ABL- Grunddurchganges, die auf die Tabelle aber keinen Einfluss mehr haben.

19:43 Uhr: +FUSSBALL+

Maaloul neuer Teamchef von Tunesiens Nationalteam

Nabil Maaloul ist neuer Teamchef der tunesischen Fußball- Nationalmannschaft. Der 54- jährige Tunesier tritt die Nachfolge des Anfang April entlassenen Polen Henryk Kasperczak an. Das verlautete der nationale Verband (FTF) am Donnerstag. Maaloul hatte Tunesien bereits 2013 fast sieben Monate lang gecoacht.

19:08 Uhr: +RADSPORT+

Küng gewann 2. Romandie- Etappe

Der ehemalige Bahn- Radfahrer Stefan Küng hat die wegen Schneefalls um 25 Kilometer verkürzte zweite Etappe der Tour de Romandie gewonnen. Der 23- jährige Schweizer setzte sich am Donnerstag in Bulle als Schnellster einer vierköpfigen Spitzengruppe nach 136,5 Kilometern vor dem Ukrainer Andrej Griwko durch. Spitzenreiter in der Gesamtwertung bleibt der Italiener Fabio Felline.

Die Etappe war statt im verschneiten Chambery in Aigle, dem Sitz des Weltverbandes (UCI), gestartet worden. Georg Preidler kam als bester Österreicher als 28. ins Ziel, Lukas Pöstlberger landete vier Ränge dahinter. Der dreifache britische Tour- de- France- Sieger Chris Froome, der sich auf die am 1. Juli in Düsseldorf startende Frankreich- Rundfahrt vorbereitet, liegt in der Gesamtwertung weiter rund 30 Sekunden hinter Felline. Die Tour endet am Sonntag.

18:32 Uhr: +SEGELN+

Vier OeSV- Boote vor Hyeres auf Medal- Race- Kurs

Beim Segel- Weltcup vor Hyeres liegen nach dem dritten Tag vier OeSV- Boote auf Medal- Race- Kurs. Am deutlichsten David Bargehr und Lukas Mähr als Vierte in der 470er- Klasse. Im Nacra17 ist der nun mit Barbara Matz (19) segelnde Olympia- Dritte Thomas Zajac unmittelbar vor seinen Landsleuten Nico Delle Karth/Laura Schöfegger Siebenter. Benjamin Bildstein/David Hussl sind bei den 49ern Neunte.

16:03 Uhr: +FUSSBALL+

Glawogger und Gruber Interimscoaches beim FAC

Foto: GEPA

Die Kampfmannschaft von Erste- Liga- Klub FAC wird bis Saisonende von Sportmanager Dominik Glawogger und FAC- Amateure- Coach Horst Gruber betreut. Das Duo tritt die Nachfolge von Trainer Franz Maresch an, der am Montag beurlaubt wurde. Der Verein aus Wien liegt derzeit in der zweithöchsten Liga auf dem letzten Platz.

15:30 Uhr: +BEACHVOLLEYBALL+

Luzerner World- Tour- Turnier verlegt

Das World- Tour- Turnier der Beachvolleyballer in Luzern wird nicht wie geplant vom 24. bis 28. Mai, sondern im September stattfinden. Der Volleyball- Weltverband (FIVB) hat der Terminverschiebung für die Ausrichtung des Viersterne- Events zugestimmt. Grund für die Änderung ist eine nicht erfüllte Auflage. Die Stadt Luzern möchte, dass der Verein bis Ende Mai in eine AG umgewandelt wird.

Das für Juni vorgesehen gewesene Fünfsterne- Turnier in Rom war abgesagt worden, einen weiteren Ausfall wollte die FIVB nicht haben. Daher wurde dem Luzerner Organisationskomitee ein Aufschub gewährt. Voraussichtlich wird das Turnier in der zweiten September- Woche stattfinden. Aktuell stehen noch sechs World- Tour- Wettkämpfe der höchsten und zweithöchsten FIVB- Stufe im Kalender. Dazu kommt das Finale der World Tour in Hamburg von Ende August.

12:35 Uhr: +FUSSBALL+

Ex- Salzburg- Trainer Zeidler beim FC Sion freigestellt

Der frühere Salzburg- Trainer Peter Zeidler (54) ist nicht mehr Chefcoach beim Schweizer Fußball- Erstligisten FC Sion. Der Deutsche wurde diese Woche freigestellt. Zeidler hatte den Job erst im August angetreten. Sion liegt zwar auf dem dritten Tabellenplatz und steht im Cupfinale, sieben Punkte aus den jüngsten sieben Ligaspielen waren dem exzentrischen Clubchef Christian Constantin aber zu wenig.

10:22 Uhr: +BASKETBALL+

Boston mit drittem Play- off- Sieg in Serie gegen Chicago

Die Boston Celtics haben ihre Play- off- Erstrundenserie gegen die Chicago Bulls gedreht. Das topgesetzte NBA- Team der Eastern Conference gewann nach zwei Niederlagen zum Auftakt am Mittwoch mit 108:97 das dritte Spiel in Serie.

Der Rekordmeister aus Boston führt damit 3:2 und kann die "best of seven"- Serie am Freitag auswärts entscheiden. Gleiches gilt für die Washington Wizards, die mit einem 103:99- Heimsieg gegen die Atlanta Hawks auf 3:2 stellten.

Leslie Alexander, der Besitzer der Houston Rockets, wurde indes von der Liga zu einer Geldstrafe von 100.000 Dollar (91.800 Euro) verurteilt. Der schwerreiche US- Unternehmer hatte am Dienstag während des fünften Spiels gegen Oklahoma City Thunder einen Schiedsrichter verbal attackiert. Die Rockets hatten sich dank des 105:99- Heimerfolgs in der Serie mit 4:1 durchgesetzt.

09:40 Uhr: +FUSSBALL+

Wales- Teamspieler Taylor erhielt Sperre von 2 Länderspielen

Der walisische Teamspieler Neil Taylor ist am Mittwoch von der FIFA für zwei WM- Qualifikationspartien gesperrt worden. Der Verteidiger war im vergangenen März beim 0:0 gegen Irland für ein brutales Foul an Seamus Coleman ausgeschlossen worden. Coleman erlitt dabei einen Schien- und Wadenbeinbruch und fällt bis zu einem Jahr aus. Taylor versäumt damit die Quali- Matches von Wales am 11. Juni in Serbien und am 2. September daheim gegen Österreich.

09:12 Uhr: +FUSSBALL+

Videobeweis kommt bei WM 2018 zum Einsatz

Bei der Fußball- WM im nächsten Jahr in Russland (14. Juni bis 15. Juli 2018) wird der Videobeweis bei strittigen Szenen zum Einsatz kommen. Das bestätigte FIFA- Präsident Gianni Infantino am Mittwoch beim 67. Kongress des südamerikanischen Verbandes in Santiago de Chile. "Wir werden den Videobeweis bei der WM 2018 einsetzen, da wir bisher ein sehr gutes Feedback erhalten haben", betonte Infantino.

Foto: GEPA

Details zur Einführung der Technologie will das International Football Association Board (IFAB) im März 2018 vorstellen. Mithilfe der Videotechnologie sollen strittige Fälle - bei Toren, Elfmetern, Roten Karten oder Spielerverwechslungen - künftig besser geklärt werden können.

Zuletzt wurde der Videobeweis im freundschaftlichen Länderspiel zwischen Frankreich und Spanien (0:2) in St. Denis bei Paris getestet und war laut dem deutschen Schiedsrichter Felix Zwayer ein voller Erfolg. Zweimal hatte der Referee damals nach Zuhilfenahme des Video- Assistenten seine Entscheidungen in wichtigen Szenen korrigiert.

Das System wurde auch bereits in Ligen mehrerer Länder getestet. In Frankreich kommt der Videobeweis auch bereits Ende Mai in den Ligue- 1-Play- off- Spielen zwischen dem Oberhaus- 18. und Zweitliga- Dritten zum Einsatz.

08:30 Uhr: +TAGESPROGRAMM+

Das bringt der Sport- Donnerstag

TENNIS

- Budapest ATP- Turnier

- Istanbul WTA- Turnier

- Stuttgart WTA- Turnier

11 Uhr: Barcelona ATP- Turnier (Achtelfinale mit Thiem - Evans/1. Spiel)

RADSPORT

Tour de Romandie (World Tour, mit Preidler, Gogl, Pöstlberger)

EISHOCKEY

NHL/Play- off/2. Runde/1. Spiel

Ottawa Ottawa Senators - New York Rangers (Grabner)

WM/Division 1A

16 Uhr Polen - Ungarn

19:30 Uhr: Österreich - Südkorea

BASKETBALL

ABL/35. Runde

19 Uhr: WBC Raiffeisen Wels - Arkadia Traiskirchen Lions

19:30 Uhr: Redwell Gunners Oberwart - Raiffeisen Fürstenfeld Panthers

NBA/Play- off/1. Runde/6. Spiel

Milwaukee Milwaukee Bucks - Toronto Raptors (Pöltl)

GOLF

Peking European Tour (1:30 Uhr Abschlag Wiesberger)

SEGELN

Hyeres Weltcup

BADMINTON

Kolding EM

23:20 Uhr: +FUSSBALL+

Tottenham nach 1:0- Sieg weiter vier Punkte hinter Chelsea! Tottenham liegt in der englischen Meisterschaft weiter vier Punkte hinter Spitzenreiter Chelsea. Die Spurs feierten am Mittwochabend im Nachtragsspiel der 28. Runde dank eines Treffers des Dänen Christian Eriksen in der 78. Minute einen 1:0- Arbeitssieg beim Londoner Stadtrivalen Crystal Palace. Mit demselben Ergebnis siegte auch Arsenal im Heimspiel gegen den entthronten Meister Leicester City. Ein Eigentor des deutschen Verteidigers Robert Huth in der 86. Minute entschied die Partie für die Gastgeber, die als Sechster sechs Punkte Rückstand auf den Tabellendritten Liverpool aufweisen, der jedoch zwei Spiele mehr ausgetragen hat.

Christian Eriksen Foto: Associated Press

23:08 Uhr: +FUSSBALL+

Paris St.- Germain mit 5:0- Heimsieg über Monaco im Cup- Finale! Frankreichs Serienmeister Paris Saint- Germain steht nach einem 5:0- Heimsieg über den Champions- League- Halbfinalisten und Ligue- 1-Spitzenreiter AS Monaco zum dritten Mal in Folge im Cup- Finale. Bei den Gästen hatte das Cup- Halbfinale keine Priorität, die Monegassen traten in Paris ohne einen einzigen der üblichen Stammspieler an.

21:45 Uhr: +EISHOCKEY+

Gastgeber Ukraine bei B- WM abgestiegen! Gastgeber Ukraine ist bei der Eishockey- WM 1A in Kiew abgestiegen. Die Ukrainer verloren am Mittwoch gegen Kasachstan mit 2:4 (0:2, 2:0, 0:2) und können nach vier Niederlagen in vier Spielen den Klassenerhalt nicht mehr schaffen. Kasachstan schob sich mit dem Sieg auf Rang zwei vor und wahrte damit die Aufstiegschance.

21:00 Uhr: +EISHOCKEY+

Komarek wechselt von Malmö zu Karlskrona! Karlskrona HK ist der neue Verein von Österreichs Eishockey- Teamstürmer Konstantin Komarek. Der 24- jährige Center hatte bereits vor der laufenden B- WM in Kiew bekannt gegeben, dass er bei einem schwedischen Klub einen Zweijahresvertrag unterschrieben habe, am Mittwoch gab Karlskrona die Verpflichtung bekannt. Komarek wechselt innerhalb der schwedischen SHL, er spielte in der vergangenen Saison für die Malmö Redhawks.

Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

20:59 Uhr: +BADMINTON+

Stipsits/Zirnwald bei der Badminton- EM in Kolding (DEN) ausgeschieden!

Herren- Doppel - 1. Runde:

Jacco Arends/Ruben Jille (NED) - Dominik Stipsits/Roman Zirnwald (AUT) 2:0 (17,8)

20:22 Uhr: +DOPING+

Rumänischer Olympia- Dritter acht Jahre gesperrt! Der während der Olympischen Spiele 2016 in Rio de Janeiro positiv auf Testosteron getestete Bronzemedaillen- Gewinner Gabriel Sincraian ist für acht Jahre gesperrt worden. Seine Medaille war dem rumänischen Gewichtheber bereits im vergangenen Dezember aberkannt worden. Laut aktuellen Angaben des Gewichtheber- Weltverbandes (IWF) läuft seine Sperre bis 12. August 2024.

20:10 Uhr: +VOLLEYBALL+

24. Meistertitel en suite für Sokol/Post! Die SG NÖ Sokol/Post ist zum 24. Mal in Serie Volleyball- Damen- Meister. Der Topfavorit gewann am Mittwochabend in der Wiener Posthalle auch das dritte Finalspiel der "best of five"- Serie der Austrian Volley- League (AVL) gegen Linz- Steg souverän mit 3:0 (20,23,17). Zählt man die Triumphe aller Vorgänger- Vereine dazu, ist es bereits die 51. Meisterwürde im heimischen Damen- Volleyball für Sokol/Post.

18:45 Uhr: +SEGELN+

Zajac/Matz bei Weltcup in Hyeres auf sechstem Zwischenrang! Der Olympia- Dritte Thomas Zajac und die 19- jährige Barbara Matz sind am Mittwoch beim Segel- Weltcup vor Hyeres in der Nacra- 17- Klasse vom fünften auf den sechsten Rang zurückgefallen, liegen aber weiter voll auf Kurs Richtung Medal Race der Top Ten. Nico Delle Karth und Laura Schöfegger büßten zwei Ränge ein und sind nun Zehnte. Benjamin Bildstein und David Hussl (49er) verbesserten sich indes auf den neunten Platz. David Bargehr und Lukas Mähr (470er) verzeichneten mit einem zweiten Rang die beste OeSV- Tagesplatzierung und sind nun Gesamt- 14. Die 49erFX- Damen Tanja Frank und Lorena Abicht fielen aufgrund einer Frühstart- Disqualifikation vom siebenten auf den 14. Rang zurück.

18:30 Uhr: +SNOOKER+

Superstar Ronnie O'Sullivan bei WM an Ding gescheitert! Snooker- Superstar Ronnie O'Sullivan ist bei der Weltmeisterschaft in Sheffield im Viertelfinale ausgeschieden. Der 41- jährige Engländer unterlag dem Chinesen Ding Junhui am Mittwoch mit 10:13 und muss seinen Traum vom sechsten Titel im Crucible Theatre damit begraben. O'Sullivan war zuletzt 2013 Weltmeister. Ding trifft im Halbfinale ab Freitag auf den englischen Titelverteidiger Mark Selby, der Marco Fu aus Hongkong mit 13:3 besiegte.

17:57 Uhr: +RADSPORT+

Albasini gewinnt Romandie- Bergankunft in Champery! Der Schweizer Michael Albasini hat am Mittwoch bei Regenwetter die erste Etappe der Tour de Romandie gewonnen. Der Orica- Profi feierte auf dem Teilstück von Aigle zur Bergankunft in Champery (173,3 km) seinen bereits siebenten Erfolg bei der Radrundfahrt in der Westschweiz. Der 36- Jährige siegte im Sprint einer großen Gruppe vor Diego Ulissi (ITA/Emirates) und Jesus Herrada (ESP/Movistar). Bester Österreicher war Georg Preidler (Sunweb) mit 1:06 Minuten Rückstand an der 66. Stelle. In der Gesamtwertung verteidigte der italienische Prolog- Sieger Fabio Felline (Trek) seine Führung.

17:37 Uhr: +BADMINTON+

Österreicher Luka Wraber in 2. Runde out!

Herren- Einzel - 2. Runde:

Raul Must (EST) - Luka Wraber (AUT) 2:0 (16,18)

17:12 Uhr: +DOPING+

Ermittler McLaren ist frustriert vom Anti- Doping- Kampf! Der unabhängige Doping- Ermittler Richard McLaren beklagt mangelnde Fortschritte im Anti- Doping- Kampf. Der kanadische Jus- Professor im Dienste der Welt- Anti- Doping- Agentur (WADA) sagte in Berlin: "Ich werde zunehmend frustrierter über das, was derzeit passiert." In einer Sitzung des Sportausschusses im Deutschen Bundestag forderte McLaren, es müssten endlich Konsequenzen aus den von ihm vorgelegten Berichten zu mutmaßlich systematischem Doping in Russland gezogen werden. Der Doping- Ermittler hatte im vergangenen Juli und Dezember Beweise präsentiert, dass Russland von 2011 bis 2015 staatlich gedecktes Betrugssystem im Spitzensport betrieben haben soll.

WADA-Chefermittler Richard McLaren Foto: AP

16:17 Uhr: +HANDBALL+

ÖHB- Männer bekommen es mit sieben Weltmeistern zu tun! Österreichs Handball- Nationalteam bekommt es im "Spanien- Doppel" der EM- Qualifikation am Mittwoch (20.25 Uhr in Innsbruck) und Samstag (20 Uhr in Leon) kommender Woche mit sieben Weltmeistern zu tun. Mit Julien Aguinagalde, Joan Canellas, Gedeon Guardiola, Viran Morros, Valero Rivera, Daniel Sarmiento und Arpad Sterbik finden sich im Kader sieben Spieler der Weltmeister- Mannschaft von 2013 wieder. "Ihre große Stärke ist ihre Abwehr. Aus der heraus sind sie äußerst gefährlich", sagte ÖHB- Teamchef Patrekur Johannesson, der dem Favoriten höchsten Respekt zollt: "Über diese Mannschaft muss man nicht viel reden, das ist ein sehr gutes Team. Ihr Trainer lebt Handball, es ist eine Riesen- Mannschaft, kein Wunder, dass sie bereits zweimal Weltmeister geworden sind."

16:02 Uhr: +TENNIS+

Preisgeld in Roland Garros auf 36 Mio. € angehoben! Das Preisgeld für das Pariser Grand- Slam- Turnier von 28. Mai bis 11. Juni in Roland Garros ist um zwölf Prozent auf insgesamt 36 Millionen Euro angehoben worden. Für die Titelträger im Herren- und Damen- Einzel gibt es je 2,1 Millionen, das sind 100.000 Euro mehr als 2016. Jeder Erstrunden- Verlierer erhält 35.000 Euro, womit sich bei geschaffter Qualifikation schon gut Geld verdienen lässt.

Foto: AFP

16:00 Uhr: +SCHWIMMEN+

OSV wird rund zehn Aktive zur Budapest- WM entsenden! Österreichs Team für die Schwimm- WM in der zweiten Juli- Hälfte in Budapest wird rund zehn Aktive umfassen. Im Becken- und Synchronschwimmen ist die Qualifikation abgeschlossen. Die letzten Limitentscheidungen im Wasserspringen und im Freiwasserschwimmen werden Ende Mai/Anfang Juni fallen. Der OSV hielt sich strikt an die vorgegebenen Normen, Grenzfälle wie Sprint- Krauler Bernhard Reitshammer fanden keine Berücksichtigung für den Langbahn- Höhepunkt. Das OSV- Quintett für die für 23. bis 30. Juli angesetzten Bewerbe der Beckenschwimmer bilden nun Felix Auböck, Patrick Staber, Christopher Rothbauer, Lisa Zaiser und Caroline Pilhatsch. Die 22- jährige Zaiser - in London 2012 noch die Jüngste des gesamten ÖOC- Aufgebots - ist dabei die klar Älteste der Schwimmer.

15:59 Uhr: +OLYMPIA+

Innsbruck- Rivale Stockholm verzichtet auf Bewerbung um Winterspiele 2026! Die schwedische Hauptstadt Stockholm hat ihren Verzicht auf die Bewerbung um die Olympischen Winterspiele 2026 verlautbart. Für 2022 hatte sich Stockholm nach einem negativen Votum der Bevölkerung zurückgezogen. Der Stadtrat nannte Unsicherheiten über das Pflichtenheft des IOC als Grund. Die Sozialdemokraten als stimmenstärkste Partei betonten, dass dieses im Rahmen der IOC- Agenda 2020 frühestens im November 2017 und damit mehr als ein Jahr später als geplant fertig werde. Die Zeit zur Analyse offener Fragen bis zum Ende der Bewerbungsfrist 2018 sei damit zu kurz. In Innsbruck wird aktuell eine Machbarkeitsstudie für eine Ausrichtung der Winterspiele 2026 erstellt.

Foto: EPA

15:36 Uhr: +SKI NORDISCH+

Langlauf- Trainer Gerald Heigl verlässt ÖSV! Das ÖSV- Herren- Langlaufteam wird die kommende Olympia- Saison mit einem neuen leitenden Trainer in Angriff nehmen. Gerald Heigl, der dieses Amt seit 2004 innegehabt hatte (von 2011 bis zum Vorjahr als Cheftrainer), verlässt den ÖSV und wechselt in die Privatwirtschaft. Der Nachfolger des Steirers Heigl soll bei der Sportwartetagung des Skiverbandes am 5. Mai in Seekirchen offiziell bestellt werden. Tags darauf wird die Öffentlichkeit informiert.

15:24 Uhr: +SCHWIMMEN+

Schwimm Festival im Nordburgenland erstmals wieder mit Seequerung! In Mörbisch am See geht ab 23. Juni die fünfte Auflage des Schwimm Festivals Neusiedler See an den Start. Wie Veranstalter Andreas Sachs mitteilte, sind zehn verschiedene Bewerbe mit zwölf unterschiedlichen Distanzen vorgesehen. Erstmals nach einer zehnjährigen Pause werde es heuer auch wieder eine Seequerung von Illmitz nach Mörbisch geben.

15:42 Uhr: +FUSSBALL+

Stürmer Pichlmann und Wacker Innsbruck gehen getrennte Wege! Wacker Innsbruck und Stürmer Thomas Pichlmann gehen getrennte Wege. Der Vertrag des 36- jährigen Stürmers beim Tabellenvierten der Ersten Liga wird auf Wunsch des Spielers mit Ende April aufgelöst. Das verlautete Wacker am Mittwoch. Pichlmann brachte es für die Tiroler während zweier "wunderschöner Jahre" in 51 Spielen auf 24 Tore, vergangene Saison wurde er mit 20 Treffern Schützenkönig.

Foto: GEPA

Diese Saison stand der Routinier aber ganz klar im Schatten des Slowenen Patrik Eler, der mit 19 Toren die Liga- Wertung anführt. In 17 Partien gelangen ihm vier Tore. "Mit dem Torschützenkönig habe ich hier mein Karrierehighlight feiern können, leider hat es aber für unser gemeinsames Ziel - den Aufstieg - nicht gereicht", resümierte Pichlmann, der am 8. Mai beim Heimspiel gegen den LASK verabschiedet wird. In Zukunft widmet er sich neuen Aufgaben, dabei wird er auch die Sportart wechseln und bei den Swarco Raiders im American Football sein Glück versuchen.

12:36 Uhr: +BASKETBALL+

Christopher Ferguson für vier Jahre gesperrt! Die Österreichische Anti- Doping Rechtskommission (ÖADR) hat über Basketballer Christopher Ferguson eine vierjährige Sperre verhängt, die am 19. Februar 2021 endet. In einer Urinprobe bei einer Wettkampfkontrolle am 5. Februar in Graz wurden bei dem damaligen BC- Vienna- Spieler die verbotener Substanzen Kokain und Ecstasy gefunden.

Die Entscheidung der ÖADR ist vorbehaltlich allfälliger Einsprüche durch die Welt- Anti- Doping- Agentur (WADA) oder den zuständigen Internationalen Verband rechtskräftig, da keine der Verfahrensparteien innerhalb einer vierwöchigen Frist ein Rechtsmittel erhoben hat.

Der US- Amerikaner spielte als Center beim BC Vienna in der Admiral Basketball Bundesliga (ABL). Der Verein hatte sich nach Bekanntwerden des positives Tests und erfolgter vorläufiger Suspendierung durch die ÖADR am 20. Februar umgehend vom mittlerweile 28- jährigen Akteur getrennt.

11:35 Uhr: +FUSSBALL+

Ried zog Option bei Durakovic - Vertrag bis 2018 verlängert! Bundesligist Ried setzt auch kommende Saison auf Tormann Reuf Durakovic. Das Schlusslicht zog die Option für den 23- Jährigen, sein Vertrag läuft damit bis Sommer 2018 weiter. Der Schlussmann machte diese Saison aufgrund der Verletzung von Einsertormann Thomas Gebauer fünf seiner bisher sechs Bundesligaspiele. Zuletzt patzte er am Samstag beim 1:1 gegen den WAC aber gehörig.

"Auch wenn er zuletzt einen Fehler gemacht hat, hat er unser vollstes Vertrauen", betonte Ried- Manager Franz Schiemer. Ried fehlen dadurch weiter vier Punkte auf einen Nichtabstiegsplatz, bei noch sechs ausstehenden Runden. "Ich bin guter Dinge, dass wir diese Saison positiv beenden werden", sagte der 1,96 Meter große Durakovic.

11:18 Uhr: +BASKETBALL+

47 Punkte von Westbrook zu wenig: Oklahoma scheitert früh

Auch 47 Punkte von Basketball- Superstar Russell Westbrook haben das Aus der Oklahoma City Thunder in der ersten Runde der NBA- Play- offs nicht verhindern können. Die Thunder unterlagen am Dienstag (Ortszeit) bei den Houston Rockets mit 99:105 und verloren damit die "best of seven"- Serie der ersten K.o.- Runde mit 1:4. Bester Werfer der Gastgeber war James Harden mit 34 Punkten.

Foto: ap

Mit 20 Punkten alleine im dritten Viertel hatte Westbrook entscheidenden Anteil an einer zwischenzeitlichen Aufholjagd, die in einer 77:70- Führung gipfelte. Im Schlussabschnitt verwandelte er aber nur zwei von elf Würfen. "Er war der Grund, weshalb wir zurück ins Spiel gekommen sind und die Führung übernommen haben", sagte Thunder- Trainer Billy Donovan. "Er hat das ganze Jahr für uns in phänomenaler Weise Spiele am Schluss entschieden. Man kann nicht erwarten, dass es ein Spieler jedes Mal perfekt macht." Kein anderer Oklahoma- Spieler kam auf mehr als elf Punkte.

Für Westbrook ist damit eine Rekordsaison vorzeitig beendet. Der 28- Jährige schaffte in der regulären Saison 42 Triple- Doubles, also zweistellige Werte bei Punkten, Rebounds und Vorlagen, und knackte damit die 55 Jahre alte Bestmarke von Oscar Robertson (41). Er gilt damit als Mitfavorit bei der Wahl zum wertvollsten Spieler der Saison - wie allerdings auch Harden, der nun mit seinen Rockets weiter um den NBA- Titel spielt.

Foto: GEPA

Aufgrund der sportlichen Situation entschied sich der FAC für diesen Schritt. Der Verein aus Wien liegt derzeit in der zweithöchsten Liga auf dem letzten Platz. Maresch war erst in der Winterpause zum FAC gekommen.