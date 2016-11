Diese slowakische B- Elf spielt gegen Österreich

Der slowakische Teamchef Jan Kozak hat bereits am Montag, einen Tag vor dem Testspiel in Wien gegen Österreich, seine Aufstellung bekannt gegeben. Im Vergleich zum 4:0 am Freitag in der WM- Qualifikation gegen Litauen kommt es gleich zu neun Änderungen in der Startformation, auch Rapid- Goalie Jan Novota rückt neu in die Anfangs- Elf. Im Video oben sehen Sie das bittere Tor der Iren, das die Niederlage des rot- weiß- roten Teams am Samstagabend besiegelte.